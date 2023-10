Bernardeschi-Juve, è bufera social: “Radiazione”

La Juventus studia l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Federico Bernardeschi a gennaio. Il giocatore sogna Euro 2024.

Massimiliano Allegri studia delle ipotesi dal mercato per rinforzare la fascia destra. Domenico Berardi resta la prima opzione, ma il Sassuolo non ha intenzione di cedere il calciatore. Torna di moda allora Federico Bernardeschi come affare low cost a gennaio.

Nelle prime partite stagionali la Juve ha lasciato intravedere qualche fragilità sugli esterni. In particolare, la fascia destra rimane troppo scoperta, con McKennie costretto ad adattarsi a quel ruolo per alternare Weah, che ancora non è entrato appieno negli schemi. A questo si aggiungono anche i casi di giustizia sportiva che riguardano Paul Pogba e Nicolò Fagioli che, con molta probabilità, lasceranno i bianconeri ancora più scoperti.

Per questi motivi Cristiano Giuntoli è al lavoro per rimpolpare lo scacchiere di Allegri. Il primo colpo del mercato di gennaio sarà sulla fascia destra, così da poter usare McKennie anche come mezz’ala. Il nome in cima alla lista è Domenico Berardi, che già in estate aveva lottato per provare a trasferirsi a Torino. Il Sassuolo, però, continua a far muro e non vuole lasciar partire il proprio miglior giocatore a campionato in corso.

La Juventus, quindi, ragiona anche su possibili colpi low cost, possibilmente in prestito. Una suggestione che si è fatta sempre più concreta nelle ultime ore è quella del ritorno in bianconero di Federico Bernardeschi.

L’attuale calciatore del Toronto FC potrebbe arrivare in Italia a gennaio con la formula del prestito secco a breve termine. Il calciatore gradirebbe particolarmente la destinazione, soprattutto per poter sperare di essere convocato da Spalletti per EURO 2024.

I tifosi della Juventus contro il ritorno di Bernardeschi: scoppia la bufera social

Federico Bernardeschi potrebbe arrivare alla Juventus a gennaio, lasciando Toronto dopo un solo anno e mezzo. Questa suggestione ha, però, scatenato una bufera social dei tifosi bianconeri, che non apprezzano questo eventuale clamoroso ritorno.

Federico Bernardeschi era approdato alla Juventus nel 2017, voluto proprio dall’attuale tecnico Massimiliano Allegri. L’ex Fiorentina, però, non è mai riuscito ad incidere in bianconero, lasciando tanti rimpianti. La storia d’amore non si era conclusa neanche nei migliori dei modi, considerando le tante brusche dichiarazioni del calciatore nell’ultimo periodo speso a Torino.

Certi amori, però, fanno giri immensi e tra Bernardeschi e Juventus potrebbe riaccendersi nuovamente la fiamma. I tifosi bianconeri, d’altro canto, non sembrerebbero gradire un ritorno del centrocampista. Infatti, sul social network X, è scoppiata una pesante bufera contro questa opzione di mercato, con molte persone che hanno attaccato duramente il calciatore del Toronto, che non vede l’ora di disfarsi di lui nonché di Lorenzo Insigne. Praticamente impossibile trovare un messaggio favorevole al ritorno di Bernardeschi in bianconero. Eccone alcuni raccolti da Calciomercato.it:

6.564 chilometri é la giusta distanza tra #Bernardeschi e la @juventusfc Non un metro di meno. FINE. pic.twitter.com/YLXBtmOUXQ — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) October 12, 2023

Questa sarebbe dovuta essere una stagione tranquilla e senza problemi. Invece: – Pogba squalificato

– Fagioli a rischio squalifica

– Voci sul ritorno di Bernardeschi

– Voci sul rinnovo di Allegri E siamo solo a ottobre… non se ne può davvero più di certe disgrazie — Velenø (@VlnN94) October 12, 2023

Comunque tra: 1. la possibile squalifica di Pogba per doping

2. la possibile squalifica di Fagioli per scommesse

3. il possibile ritorno di Bernardeschi La notizia peggiore credo sia la terza pic.twitter.com/x4GW6oDqYY — rickiemme (@sciapovalolv) October 12, 2023

Faró finta di non aver letto le notizie su un possibile ritorno di bernardeschi, è stata una mia allucinazione in realtà non esistono — sofi👽 (@drvcarys_) October 12, 2023

Bernardeschi in prestito a Gennaio manco sotto effetto dei funghetti allucinogeni non scherziamo,piuttosto rinnovo Locatelli con annessa stella allo stadio — Giuseppe (@giuseppeJ1306) October 12, 2023

La Juve valuta il ritorno di bernardeschi…fa già ridere così 😂 — Vincenzo #CeferinOut1 (@ceferinout1) October 12, 2023

🚨 🤣🤣🤣 Spunta l’ipotesi #bernardeschi bis in effetti un altro mediocre in una squadra di mediocri ci manca dai riprendiamolo 🤣🤣 pic.twitter.com/Xv9AgZ4Ef7 — Ciccio Moggi (Official Parody Account) (@Ciccioct89) October 12, 2023

L’eventuale ritorno di bernardeschi è comunque una notizia peggiore dell’eventuale squalifica di fagioli — Luca Griglio (@_lucagriglio_) October 12, 2023

Comunque il ritorno di Bernardeschi sarebbe il reato più grave di cui potremmo macchiarci. — Andrea 🐍 (@AndreaLongo84) October 12, 2023

Se torna Bernardeschi, mi devo ripetere, ma meritiamo la radiazione — mirko (@arbitromirko) October 12, 2023

