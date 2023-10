Vuole andarsene dopo sei mesi: ecco l’erede di Pogba alla Juve

La Juventus potrebbe approfittare della situazione particolare che vive un centrocampista in Premier. Potrebbe già dire addio

In casa Juventus il momento è piuttosto particolare, con la squadra che in campo sta provando a collezionare risultati positivi per ritornare in Champions League, e la società che al di fuori deve registrare un paio di casi particolari.

Uno su tutti la positività di Paul Pogba, al netto di quanto sta recentemente accadendo con un altro centrocampista come Nicolò Fagioli. Ad ogni modo l’assenza prolungata del francese potrebbe andare a ridisegnare ulteriormente le strategie del club bianconero che avrebbe bisogno di forza fisica e qualità proprio in quella zona del campo, con il calciomercato di gennaio che potrebbe essere determinante.

In tal senso non è da escludere del tutto che il prossimo inverno possa tornare di moda un vecchio pallino come Youri Tielemans, centrocampista belga classe 1997 che solo la scorsa estate aveva lasciato il Leicester retrocesso per approdare all’Aston Villa. Alla corte di Unai Emery però le cose non stanno andando come sperato, e qualcosa nel suo futuro potrebbe cambiare ancora.

Calciomercato, assist per la Juventus: Tielemans vuole lasciare l’Aston Villa

Otto presenze ma appena 144 minuti messi insieme in Premier League con la nuova maglia per Tielemans che non sta vivendo quindi un grande momento all’Aston Villa.

Secondo quanto raccolto dal portale britannico ‘Football Insider’ il futuro a lungo termine di Youri Tielemans con i londinesi è in grande dubbio dopo un litigio con l’allenatore Unai Emery. Pare infatti che il nazionale belga voglia trasferirsi già a gennaio a causa dei rapporti tesi con il tecnico spagnolo.

La coppia sembra non decollare e il calciatore avrebbe già detto alla sua cerchia ristretta di voler andare via alla prima occasione utile. Tielemans credeva e sperava di giocare molto di più all’Aston Villa, dove però Emery non sembra garantirgli una centralità nel progetto. In caso di addio già a gennaio non è quindi da escludere un nuovo tentativo da parte della Juve, squadra a cui serve tantissimo un centrocampista con quelle caratteristiche dopo la vicenda Pogba.