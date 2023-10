Smalling, la curiosa statistica sul difensore della Roma: ha una media voto inaspettata

Smalling è il difensore della Roma; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrale giallorosso

Uno dei punti di forza della Roma, nella passata stagione, è stata la difesa con Smalling colonna portante dell’intero reparto. Giocatore che ha dimostrato tutta la sua importanza partita dopo partita. Il campionato 2023/2024 non è iniziato nel migliore dei modi sia per i giallorossi sia per il centrale inglese; il classe 1989, nelle prime tre partite di campionato, ha faticato a rendere secondo le sue qualità.

A questo bisogna aggiungere l’infortunio che ha colpito il difensore costretto a saltare diversi impegni della sua squadra tra campionato ed Europa League. La sosta, da questo punto di vista, può venire incontro alla squadra giallorossa con Mourinho che spera di recuperare Smalling per il primo impegno al rientro dalla pausa nazionali quando la Roma affronterà il Monza.

Come ha giocato Smalling nell’ultima partita di campionato: Roma Milan

L’ultima partita di campionato che ha giocato Smalling è stato il big match contro il Milan; i giallorossi hanno perso due a uno non fornendo una buona prestazione generale. Per quanto riguarda il centrale difensivo, la partita disputata è stata tutto sommato sufficiente riuscendo a contenere un giocatore come Giroud sempre pericoloso all’interno dell’area di rigore avversaria.

Contro il Milan, come detto, è stata l’ultima uscita di Smalling; il centrale, fermato da un problema fisico, ha dovuto saltare tutti gli impegni che la Roma a disputato partendo dal match casalingo contro l’Empoli fino alla trasferta di Cagliari passando per le due sfide di Europa League.

Assenza pesante sotto diversi punti di vista tra cui l’esperienza e la leadership che Smalling, da quando è arrivato a Roma, ha dimostrato di avere all’interno del reparto difensivo giallorosso. Bisogna poi andare a sottolineare anche il discorso legato al turnover con una difesa costretta ad usare gli stessi uomini (più l’arretramento di Cristante) considerando anche l’infortunio di Kumbulla.

Fantacalcio: i voti di Smalling

Lo abbiamo visto nella scorsa stagione; Smalling è un giocatore assolutamente fondamentale all’interno del sistema di gioco giallorosso. La difesa, con la presenza del centrale inglese, sembra avere una maggiore sicurezza e anche per questo il suo recupero è fondamentale.

Dopo la pausa per le nazionali, la Roma affronterà una serie di impegni importantissimi sia in campionato sia in Europa; per uscire al meglio dal prossimo tour de force sarà fondamentale recuperare un giocatore come Smalling.

Per quanto concerne il discorso fantacalcistico le prime due partite gli hanno portato un cinque e mezzo sia contro la Salernitana sia contro il Verona; sufficienza piena invece contro il Milan prima dello stop che gli ha fatto saltare i successivi impegni.

Smalling come ha commentato su Instagram

Il centrale della Roma ha un suo account Instagram dopo pubblica post di diverso tipo; a livello calcistico Smalling non posta da luglio quando insieme ai compagni di squadra stava preparando la stagione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chris Smalling (@smalling)

Smalling nella probabile formazione di Roma Monza

La prossima partita della Roma, dopo la pausa per le nazionali, sarà la sfida contro il Monza in programma alle 12.30 di domenica allo stadio Olimpico. Un match importante per i ragazzi di Mourinho che devono continuare a risalire la classifica e dare continuità di risultati. Sarà un test di spessore considerando la qualità dei ragazzi di Palladino.

I giallorossi si affideranno ad un reparto offensivo che, da quando è arrivato Lukaku, può contare su un giocatore di assoluto spessore e con una capacità realizzativa di un certo livello. Possibilità di rivedere Smalling anche se il centrale potrebbe partire dalla panchina entrando a gara in corso per mettere minuti nelle gambe in vista dei successivi impegni.

Andiamo dunque a vedere la probabile formazione della Roma con Smalling che, molto probabilmente, partirà dalla panchina. Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Spinazzola, Aouar, Paredes, Cristante, Karsdorp; Belotti, Lukaku

Smalling nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Come abbiamo detto, a causa dell’infortunio, Smalling è stato costretto a saltare una serie di partite tra campionato ed Europa League. La speranza è di poter tornare dal prossimo impegno in modo da riprendersi la titolarità al centro della difesa giallorossa. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del giocatore inglese.

Gol: nessuno

Assist: nessuno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 5.6

Smalling verso il rientro: la Roma ha bisogno del centrale inglese

Giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, nell’anticipo e nell’andare a leggere lo sviluppo dell’azione prima degli altri. Nella scorsa stagione è stato uno dei migliori giocatori della Roma e, probabilmente, tra i migliori difensori del massimo campionato italiano.

Smalling è fondamentale per il reparto difensivo dei giallorossi che deve assolutamente tornare ad essere solido come nella passata stagione. Gli obiettivi della Roma, sia in campionato sia nelle coppe, sono decisamente importanti e per raggiungerli Mourinho ha bisogno del miglior Smalling, quel difensore capace di guidare l’intero reparto difensivo con leadership e determinazione.