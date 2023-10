Llorente come sta giocando? Il dato che fa preoccupare i tifosi

Llorente è il difensore della Roma; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrale giallorosso

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, la Roma si è rinforzata in tutti i reparti con l’obiettivo di andare a migliorare la propria rosa e poter lottare, fino alla fine, per un posto nella prossima Champions League. In difesa è stato acquistato N’Dicka mentre è tornato Llorente che aveva fatto una bella impressione nella scorsa stagione.

Il classe 1993 al momento è fermo per infortunio e spera di tornare dopo la sosta per la partita casalinga contro il Monza. Un giocatore che, prima dello stop, stava mostrando di avere le capacità per andarsi ad imporre nella retroguardia di Mourinho. Difensore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con la possibilità di andare ad impostare l’azione con qualità. Il suo recupero, per la stagione dei giallorossi, è fondamentale.

Come ha giocato Llorente nell’ultima partita di campionato: Genoa Roma

Abbiamo detto di come Llorente, attualmente, sia infortunato; l’ultima partita disputata dal centrale difensivo è stata quella contro il Genoa. A metà primo tempo, infatti, è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare; fino a quel momento stava disputando una buona partita nonostante la serata decisamente negativa della Roma che è uscita sconfitta per quattro a uno.

Llorente, dunque, costretto a saltare le partite casalinghe contro Frosinone e Servette (in Europa League) e la trasferta di Cagliari. Assenza che, in termini di risultati, non si è fatta sentire ma ha costretto Mancini ed N’Dicka a fare gli straordinari e ha portato Cristante a giocare in difesa. Una scelta dettata anche dall’infortunio di Smalling; dopo la sosta, però, dovrebbe tornare la normalità con il recupero di due pedine fondamentali per la retroguardia giallorossa.

Fantacalcio: i voti di Llorente

Giocatore, dunque, fondamentale per il 3-5-2 di Mourinho e la stagione della Roma; gli impegni che attendono i giallorossi sono tanti e, proprio per questo, avere un giocatore come Llorente è indispensabile. Dal punto di vista fantacalcistico, il difensore può andare a portare dei bonus considerando anche la sua bravura nel gioco aereo.

L’esordio, contro la Salernitana, ha visto Llorente conquistare il primo bonus stagionale; l’assist per Belotti, infatti, gli è valso un bel sette e mezzo. Cinque, invece, il voto ricevuto dopo la partita in casa del Verona mentre ha ricevuto un cinque e mezzo nel big match dell’Olimpico che ha visto i giallorossi uscire sconfitti dalla partita contro il Milan.

Due sufficienze sono arrivate nelle successive partite disputate contro Empoli e Torino; come detto a Genoa è uscito per infortunio e ha poi dovuto saltare gli ultimi due impegni (tre con l’Europa League) disputati dalla Roma.

Llorente come ha commentato su Instagram

Il centrale della Roma ha un proprio account Instagram dove mette post di diverso tipo anche se la maggior parte riguardano la sfera calcistica. L’ultimo commento, riguardo una partita della sua squadra, è stato messo dopo il match contro il Torino terminato in pareggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego Llorente (@diego_2llorente)

Llorente nella probabile formazione di Roma Monza

Dopo la pausa per le nazionali, la Roma ospiterà il Monza in un match che rappresenta già un test molto importante per la squadra di Mourinho. I giallorossi devono andare a vincere per continuare a risalire la classifica ed avere continuità di risultati. La squadra si affiderà, ovviamente, a Lukaku che ha avuto un grandissimo impatto nell’ambiente giallorosso.

Potrebbe tornare, dal primo minuto, Llorente; il centrale proverà a sfruttare la sosta per le nazionali in modo da recuperare al cento per cento dall’infortunio ed essere a disposizioni di Mourinho nel primo di una serie di impegni fondamentali nella stagione giallorossa.

Andiamo a vedere la probabile formazione della Roma con la probabile presenza di Llorente dal primo minuto. Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Spinazzola, Cristante, Paredes, Aouar, Karsdorp; Lukaku, Belotti

Llorente nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Un giocatore molto importante per la stagione della Roma e un reparto, quello difensivo, che vuole ritrovare la solidità avuto nella scorsa stagione. Andiamo a vedere, fino a questo momento, le statistiche aggiornate di Llorente.

Gol: nessuno

Assist: uno

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 5.91

Llorente, recupero fondamentale: ecco cosa può dare il centrale

La Roma, in questa stagione, ha degli obiettivi molto importanti da raggiungere; in campionato l’obiettivo è quello di lottare per un posto nella prossima Champions mentre in Europa si vuole provare ad arrivare nuovamente in finale per riscattare la sconfitta della scorsa stagione. Importante anche la Coppa Italia dove la voglia è quella di tornare a lottare per un trofeo che manca da tanti anni.

Per questi obiettivi, Mourinho ha bisogno di tutta la rosa a disposizione in modo da poter fare il turnover e gestire le forze nel miglior modo possibile giocando ogni tre giorni. Ecco perché sarà fondamentale un giocatore come Llorente; il centrale, con le sue caratteristiche, può dare un supporto determinante per il resto della stagione.