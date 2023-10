L’ex Roma guarda in casa Milan: Pioli è avvisato

Minaccia di mercato dalla Spagna per il Milan: il Real Madrid sulle tracce di un titolarissimo della squadra allenata da Stefano Pioli

Un titolarissimo del Milan nel mirino del Real Madrid: ed è l’ex Roma Antonio Rudiger a suggerire il possibile rinforzo dei Blancos.

Un pericolo di mercato dalla Spagna per il Milan. L’ex Roma Antonio Rudiger indica un possibile rinforzo per la difesa dei Blancos. Si tratta di Malick Thiaw, difensore classe 2001 in rossonero dall’estate del 2022 e oggi titolarissimo della compagine guidata da Stefano Pioli.

Legato ai rossoneri da un contratto fino al 30 giugno 2027, sarebbe stato indicato da Antonio Rudiger nel corso del suo primo anno in Italia ha dimostrato evidenti progressi, finendo nel mirino di molti club europei. Tra questi ci sarebbe anche il Real Madrid, da tempo a caccia di un nuovo difensore centrale da ingaggiare in vista delle prossime finestre di calciomercato. E il club di Florentino Perez è al lavoro per non farsi trovare impreparato verso le prossime sessione di trasferimenti.

Calciomercato Milan, Rudiger nel mirino del Real Madrid

Il difensore classe ’93 Antonio Rudiger avrebbe indicato Malick Thiaw come rinforzo ideale per il reparto arretrato. La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma è probabile che il Milan chieda cifre superiori per lasciar partire il difensore ex Schalke 04.

L’importanza di Thiaw nelle gerarchie di Stefano Pioli, infatti, potrebbe costringere il Real Madrid a sborsare ben più di 20 milioni di euro per convincere il Milan a lasciar partire il difensore tedesco di origini finlandesi, ingaggiato poco più di un anno fa a fronte di una spesa di circa nove milioni di euro. Ora piace al Real Madrid che potrebbe offrire al Milan la possibilità di una importante plusvalenza, anche se difficilmente il club rossonero si priverà del classe 2001 a stagione in corso.

Del resto, dall’inizio di questa stagione Thiaw ha racimolato già nove gettoni di presenza tra campionato e Champions League, partendo quasi sempre da titolare, a conferma dell’importanza che il giocatore nativo di Düsseldorf ha ormai acquisito e che può rappresentare un chiaro avvertimento per il Real Madrid.