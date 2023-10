“Ha parato Giroud” e le facce giuste: il Milan deve puntare allo Scudetto

La vittoria sporca del Milan di Stefano Pioli in casa del Genoa di Alberto Gilardino è stata eloquente del nuovo mood dei rossoneri in questa stagione e poi c’è sempre, protagonista, il solito Olivier Giroud, ma stavolta in un ruolo inedito

Il Milan può davvero credere e puntare alla vittoria dello Scudetto? Assolutamente sì! I rossoneri, dopo il tonfo nel derby di Milano contro l’Inter di Simone Inzaghi, si sono immediatamente rimboccati le maniche e hanno ricucito lo strappo, anzi, hanno fatto addirittura di meglio portandosi a due punti di vantaggio sui cugini alla sosta, la seconda per le nazionali, di questa stagione che si prospetta scoppiettante.

Mentre in Champions League sembra esserci qualche problemino, in Serie A il Milan di Stefano Pioli brilla e somiglia molto, moltissimo, a quello scudettato di due stagioni fa, con qualche caratteristica e peculiarità differente che proviene dalla sessione di calciomercato, che ha visto la rosa del Diavolo rivoluzionarsi. L’arrivo di Christian Pulisic, così come quello di Reijnders, ma anche la garanzia Sportiello. Tutti colpi che si stanno dimostrando fondamentali per il Milan e che lanciano i rossoneri come seri, se non principali, candidati per lo scudetto.

Giroud rinnova la tradizione: il Milan ha il suo totem

E poi c’è lui, l’immarcescibile Olivier Giroud. Il centravanti francese, decisivo nell’anno dello scudetto nei momenti fondamentali, si sta confermando in questa stagione uomo del destino per il Milan. A Genova ad esempio, con l’espulsione di Maignan, il bomber francese si è messo i guanti e, con un’uscita coraggiosa, ha anche scongiurato un’occasione interessantissima per il Grifone. “Ha parato Giroud” si è letto in giro, una frase che suona bene con un’altra, quella iconica dello Scudetto del Milan 2021/2022. E poi ci sono le cosiddette facce giuste, da Leao ai nuovi arrivati.

Tutti nel Diavolo sembrano aver sposato la causa con una motivazione totale molto differente dai musi lunghi visti la scorsa stagione in quel di San Siro.