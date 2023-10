L’accusa del bomber: “Disgustati dall’allenatore”

Situazione esplosiva all’interno dello spogliatoio, con l’accusa dell’attaccante: “Giocatori disgustati”

Una situazione esplosiva. Non solo per la classifica, dove la vetta è lontana otto punti, ma anche per il clima che si respira all’interno dello spogliatoio.

In casa Manchester United le grane non mancano. Dalla questione Onana, sempre più spesso protagonista in negativo, ma continuamente difeso dal tecnico Erik ten Hag, alla vicenda legata ad uno dei più costosi acquisti della storia del calcio. Quello che sembrava essere l’astro nascente del calcio inglese e che tutto ad un tratto è finito fuori dal giro della nazionale dei tre leoni e che sembra essere un vero e proprio esubero nella rosa dei ‘Red Devils’.

Situazione esplosiva in casa Manchester United, l’ex Brazil: “Giocatori disgustati”

Stiamo parlando di Jadon Sancho, il cui rapporto con l’allenatore olandese sembra essere davvero deteriorato. Tanto è vero che per l’attaccante si stanno già ipotizzando possibili destinazioni future, anche in Italia, con Juventus e Roma in lizza.

Il giocatore avrebbe tra l’altro aperto le porte ad un approdo in giallorosso, anche se l’affare è davvero molto complesso. La situazione Sancho però non sta piacendo in quello che può essere lo spogliatoio della squadra inglese. L’ex attaccante del Manchester United negli anni ’80, lo scozzese Alan Brazil, ha infatti raccontato a ‘TalkSport’ che la situazione è davvero esplosiva: “Questo è quello che ho sentito da parte di un giocatore dello United ad una persona che conosco molto bene. I giocatori non apprezzano il manager. Sono tutti disgustati da quello che è il modo in cui ha trattato Cristiano Ronaldo prima e quello in cui sta trattando Sancho ora. Dicono che Sancho è un bravo ragazzo, si allena bene e lavora duro”.

Parole che vanno dunque ad alimentare ulteriormente il fuoco in quella che al momento sembra essere davvero una polveriera. La situazione in classifica in Premier non sorride, in Champions League, con zero punti conquistati, ancora peggio. ten Hag resta aggrappato alla panchina ma le parole di Brazil vanno a contrastare a pieno quello che è sempre stato il pensiero dell’allenatore olandese: “Qui devi vincere ogni partita. Diventeremo più forti restando insieme. La squadra è unita e combattiamo insieme”.