Kolasinac, come sta andando la prima stagione in Serie A all’Atalanta? Numeri e statistiche

Il naturalizzato serbo Kolasinac è una delle scoperte della A stagione 2023/2024. Ecco numeri e statistiche sull’efficace perno difensivo.

Nel campionato di Serie A stagione 2023/2024 in forza all’Atalanta dopo una stagione intensa con l’Olimpique Marsiglia, Sead Kolasinac si sta facendo subito notare nel club della Dea, essendo divenuto un titolare fisso per il tecnico Gasperini.

Originario di Karlsruhe e classe 1993, Kolasinac è un calciatore bosniaco con cittadinanza tedesca, ed oltre a giocare nell’Atalanta fa parte del giro della nazionale bosniaca. Finora ha giocato tutte le otto partite di questa prima fase del campionato, e con tutta probabilità sarà schierato anche nella prossima gara, in cui l’Atalanta affronterà il Genoa tra le mura amiche, dopo la pausa per gli impegni della nazionale.

La scheda che segue ne dettaglierà alcuni interessanti numeri e statistiche di questo inizio di campionato, che potranno incuriosire chi tifa per la Dea, ma anche e soprattutto coloro che giocano al Fantacalcio e vogliono avere più informazioni sul nuovo acquisto atalantino. Kolasinac è un elemento affidabile nel celebre gioco simulativo? Quali sono stati i suoi voti finora? Ecco i dettagli.

Come ha giocato Kolasinac nell’ultima gara contro la Lazio

Il calciatore bosniaco non ha fatto rimpiangere l’assente Rafael Toloi, che non ha potuto scendere in campo per guai fisici. Contro i biancocelesti, il difensore – insieme a Scalvini – è stato piuttosto bravo in varie occasioni, cercando anche di colmare qualche lacuna emersa nel gioco del compagno di reparto Djmisiti.

Kolasinac è venuto fuori alla distanza: se nel primo tempo ha dato troppa corda a Felipe Anderson, non riuscendo ad arginarlo, nella seconda frazione ha giocato più sciolto, trovando il gol del momentaneo pareggio per 2-2. Di fatto nella gara poi persa per 2 gol a 3, il serbo è stato tra il migliore dei suoi.

Ecco perché la sua valutazione al Fantacalcio è stata comunque molto alta, con un 9,5 che contribuisce anche ad alzarne la Fantamedia. Sead Kolasinac ha tutti i numeri per convincere nel 3-4-1-2 di Gasperini e per restare un titolare assieme a Scalvini e Toloi.

Kolasinac, i suoi voti al Fantacalcio

Tranne nella settima gara di Serie A stagione 2023/2024, in cui è entrato a partita in corso, Sead Kolasinac è stato parte dell’undici iniziale di Gasperini. Una fiducia subito ripagata dal serbo, con prestazioni finora senza grosse sbavature e una sicurezza che in un reparto difensivo a tre è ancora più fondamentale. Soltanto in due occasioni il giocatore è andato sotto la sufficienza, alla seconda di campionato contro il Frosinone – Fantavoto pari a 5,5 – e alla quarta contro la Fiorentina – Fantavoto pari a 5 – con ambo le gare in trasferta per l’Atalanta.

Nelle altre gare sono arrivati tre 6 e due 6,5, mentre all’ultima giornata contro la Lazio il 9,5, grazie alla rete e ad una prestazione complessivamente più che discreta.

Kolasinac come ha commentato su Instagram

L’abile difensore serbo in forza da quest’anno all’Atalanta, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove talvolta commenta le partite della propria squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ebbene, il calciatore almeno sul celebre social network ha preferito finora mantenere un profilo basso e non fornire aggiornamenti sulla propria avventura a Bergamo. L’ultimo post risale infatti allo scorso luglio e lo ritrae al momento dell’accordo con i nerazzurri della Dea.

Siamo certi però che in caso di un risultato eclatante in casa Atalanta, anche Sead Kolasinac non mancherà di celebrarlo su Instagram insieme ai tifosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sead Kolašinac (@seadk6)

Kolasinac nella probabile formazione della partita Atalanta – Genoa

La prossima gara vedrà l’Atalanta opposta al Genoa, tra le mura amiche. Sarà il palcoscenico per confermare quanto di buono fatto vedere finora e per Kolasinac sarà un’altra occasione per ben figurare.

Il difensore ha mostrato finora di gradire la difesa a tre che è tipica delle squadre di Gasperini ed insieme a Scalvini e Toloi, che dovrebbe rientrare dopo uno stop per infortunio, la cerniera difensiva atalantina appare affidabile e in grado di controbattere agli attaccanti avversari. Con soli 8 gol subiti finora il reparto si sta dimostrando tra i meno perforati in Serie A.

Ecco gli undici che probabilmente scenderanno in campo nel confronto con i rossoblù di domenica 22:

Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere/Lookman; Scamacca.

Djimisiti dovrebbe essere il prescelto per far spazio al ritorno di Toloi, il capitano dell’Atalanta.

Kolasinac nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

I numeri sintetici premiano Kolasinac, ma forse non sono in grado di evidenziare tutto ciò che di positivo ha fatto finora. Il difensore si sta rivelando completo e utile al 3-4-1-2 di mister Gasperini, con l’Atalanta che può dunque essere soddisfatta di averlo preso dall’Olimpique Marsiglia.

A seguire le statistiche sul difensore serbo alla prima stagione di Serie A:

Partite a voto: otto;

Gol: uno;

Assist: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,38.

Considerando che si tratta soltanto delle prime partite in maglia atalantina, il valore della Fantamedia è già piuttosto buono, e potrebbe essere destinato a salire ancora nel corso della stagione in corso.

Kolasinac è una scelta affidabile al Fantacalcio?

La domanda che si pongono molti giocatori di Fantacalcio attiene alle reali potenzialità di Kolasinac. Davvero non vi sono dubbi su di lui e sulla sua spendibilità nel celebre gioco tra amici? Ebbene, il serbo – denominato il Tank – va classificato come un difensore laterale di piede sinistro con buon senso della posizione.

Fisico e capace di contrasti e tackle con ottimo tempismo, ma anche dotato di un pericoloso colpo di testa, Kolasinac sa proporsi in avanti con movimenti offensivi utili a supportare la manovra dell’Atalanta.

Nell’insieme Kolasinac sicuramente è un profilo che sa incuriosire: le qualità offensive potrebbero generare qualche bonus, anche considerando il tipo di gioco praticato da un allenatore come Gasperini. D’altra parte non è più giovanissimo essendo un classe 1993, e la concorrenza nella squadra non manca, ma è vero che finora il naturalizzato serbo ha giocato tutte le partite di Serie A della stagione 2023/2024 – e con un rendimento complessivamente sufficiente o discreto. Ecco perché scommettere su di lui al Fantacalcio non è una mossa molto azzardata.