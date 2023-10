Inzaghi, il dato sulla sua carriera che non conoscevate

Inzaghi è il nuovo tecnico della Salernitana; sul tecnico bisogna sottolineare un dato che, forse, non tutti conoscono

L’inizio di stagione della Salernitana non può definirsi positivo; il club, dopo otto giornate, ha ottenuto zero vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte con solamente quattro gol realizzati e ben diciassette subiti. Numeri decisamente negativi per una squadra che ha come obiettivo quello di salvarsi e può contare su alcuni elementi (Candreva e Dia) in grado di trascinare i compagni verso la permanenza nel massimo campionato italiano.

E’ chiaro che bisogna andare a cambiare marcia e l’obiettivo è farlo fin dal post sosta; la Salernitana, alla ripresa del campionato, affronterà il Cagliari in una partita da vincere a tutti i costi per iniziare a risalire la classifica. Si arriverà a quella partita con un netto cambio, la classifica scossa con la speranza che possa portare ad una svolta; dopo la sconfitta, per tre a zero, in casa del Monza la società ha deciso di esonerare Paulo Sousa.

Scelta con l’obiettivo di cambiare passo e trovare le soluzioni alle difficoltà che la squadra ha incontrato fino a questo momento; la dirigenza è andata su Filippo Inzaghi con la speranza di vedere una Salernitana diversa a partire dalla partita casalinga contro il Cagliari, in programma il prossimo ventidue ottobre alle quindici. Una sfida che deve rappresentare un nuovo inizio all’interno di un campionato iniziato non nel migliore dei modi.

Filippo Inzaghi nuovo tecnico della Salernitana: la curiosità che in pochi conoscono

Pronta una nuova avventura per Filippo Inzaghi; missione non semplice nonostante le qualità presenti all’interno della rosa della Salernitana. Sarà fondamentale toccare le corde giuste per avere subito risposte positive e soprattutto conquistare qui punti di cui la squadra ha assolutamente bisogno. Le prime due partite, alla ripresa del campionato, saranno contro Cagliari e Genoa; scontri diretti da non sbagliare per dare un senso diverso a questo stagione.

Filippo Inzaghi tenterà la sua terza impresa nella sua carriera da allenatore; forse, infatti, non tutti conoscono un dato sul tecnico che fa ben sperare i tifosi della Salernitana. Sulla panchina del Venezia conquistò la promozione dalla Lega Pro alla Serie B con ben tre giornate di anticipo.

Ancora meglio quanto fatto alla guida del Benevento portato dalla B al massimo campionato italiano battendo ogni tipo di record tra cui quello di ottenere la promozione con sette giornate di anticipo. L’avventura in Serie A fu sicuramente meno positiva e la squadra tornò nel campionato cadetto. I tifosi della Salernitana sperano che Inzaghi, dopo Venezia e Benevento, possa compiere un’altra impresa trascinando la loro squadra alla salvezza.