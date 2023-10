Inter, annuncio ufficiale dell’agente: “Abbiamo ricevuto delle offerte”

Il calciomercato dell’Inter è sempre vivo: in estate sono arrivate delle offerte per un fedelissimo della squadra nerazzurra

“Abbiamo ricevuto delle offerte” ha spiegato l’agente del titolarissimo dell’Inter, finito nel mirino di diversi club nel corso dell’estate passata.

Stefan De Vrij potrebbe chiudere la sua carriera da calciatore all’Inter: in estate il rinnovo con il club nerazzurro. Potrebbe durare ancora a lungo l’avventura di Stefan De Vrij all’Inter. E non solo in virtù del rinnovo contrattuale firmato lo scorso 8 luglio

Lo scorso 8 luglio, Stefan De Vrij e l’Inter hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo di contratto, con la scadenza del nuovo vincolo spostata al 30 giugno del 2025. Un matrimonio iniziato nel 2018 quello tra il difensore olandese e l’Inter e che potrebbe proseguire ancora per molto tempo. Lo ha confermato l’agente dell’ex Lazio, Federico Pastorello, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva.

“Questa estate, prima del rinnovo, ha ricevuto delle offerte” ha svelato il procuratore del difensore classe ’92, spiegando di non aver “approfondito” i discorsi con le società interessate al suo assistito “perché la mia volontà e quella di Stefan era di rimanere all’Inter”.

Calciomercato Inter, parla l’agente di De Vrij

Nel corso del suo intervento, l’agente Federico Pastorello ha commentato la notizia relativa alla possibilità che Stefan De Vrij continui a indossare la maglia dell’Inter fino a quando si ritirerà dal calcio giocato: “Nel calcio non si sa mai, ma lui sta bene all’Inter. Ora è concentrato nel tentativo di vincere lo scudetto”.

Arrivato nel luglio del 2018 a parametro zero dalla Lazio dopo la scadenza del contratto che lo legava al club biancoceleste, in questi anni Stefan De Vrij è diventato un elemento imprescindibile per l’Inter.

In questi cinque anni ha collezionato 211 gettoni di presenza in partite ufficiali tra campionato e coppe, condite da nove gol e sette assist e contribuendo alla conquista dello scudetto nella stagione 2020/2021, di due edizioni della Coppa Italia e altrettante di Supercoppa Italiana. Ora potrebbe restare ancora all’ombra del Duomo di Milano, con la speranza di conquistare altri trofei con la maglia nerazzurra.