Fratelli Inzaghi, ancora avversari in Serie A: la storia si ripete

Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore della Salernitana e presto rincontrerà il fratello Simone

Cresciuti in una famiglia unita e con la passione del gol, Simone e Filippo Inzaghi hanno sempre sognato di diventare grandi calciatori. Ed ora puntano ad essere tra gli allenatori migliori in circolazione.

Filippo, chiamato a sostituire Sousa, abbraccerà nuovamente il fratello minore in Serie A. Prima l’esperienza a Bologna, poi il Benevento e ora la Salernitana, ’Super Pippo’ è pronto ad affrontare per la terza volta il fratello, che nei primi due casi occupava la panchina della Lazio, mentre ora quella dell’Inter. Fino ad ora, i precedenti premiano Simone Inzaghi che su 5 match disputati contro il fratello, due volte ha vinto e tre pareggiato. In questa stagione, i due si incontreranno solo per la gara di ritorno nella splendida cornice di San Siro. Nel frattempo i tifosi nerazzurri sono impazziti: invocano l’amore fraterno e chiedono a Pippo Inzaghi di fermare quanto più possibile il Milan, soprattutto nell’ultima giornata di campionato, dove i rossoneri ospiteranno i granata a Milano.

Fratelli vincenti: uno in campo e l’altro in panchina

L’ingaggio con l’Inter rappresenta il culmine per la carriera di Simone Inzaghi, che con il club meneghino ha già vinto 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe. Dopo anni alla Lazio, con una qualificazione in Champions e una Coppa Italia vinta, l’allenatore piacentino si è trasferito a Milano con la voglia di vincere anche uno scudetto e tentare, così come la scorsa stagione, qualche impresa europea. Cose che il fratello maggiore Filippo è riuscito a centrare… ma da calciatore.

Infatti l’ex Milan in carriera ha conquistato 3 campionati di Serie A, 2 Champions League, un mondiale e un mondiale per club. Tutto ciò testimonia il grande calciatore che è stato Pippo Inzaghi, superato però da Simone come tecnico. Di certo anche l’allenatore dell’Inter ha avuto le sue soddisfazioni in campo: scudetto con la Lazio, anche se non da protagonista, e poker al Marsiglia in Champions.