Fantacalcio, chi tira di più in porta: sorpresa Colpani nella top 5

Consigli Fantacalcio, conosci chi sono i 5 giocatori che tirano di più in porta dopo 8 giornate? La sorpresa è Colpani: scopri l’elenco completo

Sono trascorsi otto turni di campionato ed è possibile fare una prima disamina di chi ha reso meglio e peggio al Fantacalcio in questo avvio. C’è chi ha giocato tutte le partite, chi invece è partito dopo la chiusura del calciomercato e dunque ha potuto schierare la formazione per 5 volte.

Un numero di gare necessario per raccogliere dati interessanti, da sbandierare soprattutto in questi giorni di sosta per la nazionale, dove in molte leghe sono state riaperte le trattative per gli scambi. E’ questa l’occasione giusta per lasciar andare giocatori fin troppo in hype ed in overperform, ma soprattutto, è il momento perfetto per assaltare i giocatori svalutati.

Nell’analisi odierna per Calciomercato.it, vi riportiamo 5 giocatori, che hanno giocato tutte le partite di questa Serie A, con il maggior numero di tiri verso la porta. I dati, ottenuti attraverso l’applicazione di Fantalab, possono aiutarvi a capire quali sono i giocatori che cercano maggiormente la conclusione, centrando lo specchio della porta e che dunque potrebbero portare un numero di bonus superiore.

Fantacalcio, chi sono i 5 calciatori che centrano di più la porta

Tra difensori, centrocampisti e attaccanti, questo inizio di stagione ha stupito, nel bene e nel male. E’ chiaro che non bisogna farsi fin troppo trasportare da questi numeri, ma per gli scambi si può approfittare del momento, anche perché il fantallenatore si sa, vive di presente e mai di un passato troppo remoto.

Al quinto posto di questa classifica, con la media di 1 tiro in porta a partita, c’è Andrea Colpani. Il centrocampista del Monza è tra i giocatori più in hype di tutta la Serie A e lo testimoniano i 4 gol fin qui realizzati in 8 partite. Una media da una rete ogni due gare, che potrebbe avvicinarlo alla doppia cifra in pochissimo tempo.

Quarta e terza posizione vengono condivise da due calciatori con un valore di 1.13 tiri in porta a partita e parliamo di Zirkzee e Zapata. L’attaccante del Bologna, reduce dal gol all’Inter, ha fin qui segnato due reti ed è questa l’occasione migliore per scambiarlo per provare a prendere un attaccante dal valore maggiore. Una sola marcatura per il centravanti del Torino, invece, che potete tenere nella vostra rosa sperando che possa tornare ad essere più prolifico.

Medaglia d’argento con 1.5 tiri in porta di media a partita per Victor Osimhen, il capocannoniere della scorsa stagione. Autore di 6 gol, con un rigore sbagliato, il nigeriano dimostra di avere la stessa fame dello scorso campionato, anche in un momento di difficoltà generale del Napoli.

Primo posto indiscusso per Lautaro Martinez, già a segno con ben 10 gol in questa Serie A. Il “Toro”, dopo 8 partite ha raggiunto una media di 1.63 tiri nello specchio della porta ogni gara e questo rende ancora più chiaro il perché della doppia cifra raggiunta in meno di dieci turni di campionato. E’ lui il vero top di questo Fanta, da non scambiare mai.