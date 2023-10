Esonero Rudi Garcia e ‘giallo’ Conte: che cosa sta succedendo al Napoli

Dalla posizione di Rudi Garcia all’ipotesi Conte. Sono ore frenetiche in casa Napoli: gli ultimi aggiornamenti

Sono ore piuttosto delicate in casa Napoli sul fronte Rudi Garcia. Il tecnico azzurro sembra ormai ‘sfiduciato’ da De Laurentiis, che ha già scelto l’eventuale sostituto.

Come raccontato da Calciomercato.it, Garcia ad oggi resta al suo posto soltanto perché il presidente azzurro non è ancora riuscito a convincere il profilo che reputa prioritario: Antonio Conte. Il Napoli ha scelto l’ex CT e sta lavorando per ottenere il suo sì, operazione non semplice per diverse ragioni, ma alla quale ADL crede molto. Il primo ostacolo è economico.

Nel frattempo, alla festa della Juve, ha parlato proprio il tecnico pugliese: “Per adesso mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa. Nel momento in cui ho deciso di fermarmi col Tottenham. Poi di base c’è la volontà di riposare e godermi un po’ la famiglia. Poi nel percorso possono succedere tantissime cose. Ora mi godo questa atmosfera e quel che ci circonda. Il Napoli? Bisogna avere rispetto ed educazione, ci godiamo questa serata”.

Napoli, ‘giallo’ Conte: la rivelazione di Pistocchi

Attraverso un tweet e diverse risposte nei commenti, Maurizio Pistocchi ha rallentato la pista Conte-Napoli.

Come anticipato dalla nostra redazione, l’affare è tutt’altro che concluso. De Laurentiis ha scelto Conte, ma dovrà ora convincere l’allenatore ex Juventus ed Inter a tornare subito in panchina. Sono ore decisive.