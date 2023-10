Samardzic, numeri e statistiche del talentuoso jolly dell’Udinese

Il duttile Samardzic sta mostrando parte del suo repertorio in questo inizio di A. E’ opportuno puntare su di lui al Fantacalcio?

Lazar Samardzic è il calciatore di maggior costo nella rosa dell’Udinese e, in effetti, è tra coloro che finora hanno meno demeritato in un inizio di campionato che per i friulani è stato finora assai problematico.

Nato a Berlino e classe 2002, Samardzic è un giovane talento tedesco naturalizzato serbo, che oggi occupa il ruolo di centrocampista nel club e nella nazionale serba, di cui rappresenta una delle certezze. Arrivato all’Udinese nel 2021 dopo le esperienze nel calcio tedesco, l’atleta si è fatto notare in positivo collezionando presenze e diventando così un punto fermo anche nel 3-5-2 di mister Sottil.

Di fatto Samardzic è uno dei giovani talenti più interessanti in Serie A, potendo essere classificato nella categoria dei centrocampisti moderni, versatili e con spiccato senso del gol. In questo inizio di campionato la sua partenza è stata nell’insieme positiva e sicuramente sopra la media di quella dei suoi compagni di squadra, specialmente nel reparto offensivo.

La nostra scheda farà dunque il punto su di lui, indicando i suoi numeri al Fantacalcio, le principali statistiche e la sua collocazione nella formazione in vista della prossima gara contro il Lecce. Ecco tutti i dettagli su un giocatore senza dubbio da tenere d’occhio anche in ottica Fantacalcio.

Come ha giocato Samardzic nell’ultima partita contro l’Empoli?

Qualche occasione da gol in Empoli – Udinese c’è stata, ma alla fine la gara si è conclusa in parità con uno 0-0 che non soddisfa nessuno dei due club. Infatti sia i friulani che gli empolesi sono partiti in sordina in questo inizio di campionato, ed addirittura mister Zanetti è stato già esonerato dopo poche giornate, per far posto ad Andreazzoli sulla panchina dell’Empoli.

Ebbene, per quanto riguarda la sponda friulana, il tecnico Sottil deve fare i conti con una formazione che finora non sta mostrando grande brillantezza e fame di vittorie. Come spesso succede sono i numeri a sintetizzare una situazione non positiva. I friulani infatti sono tra le sole tre formazioni finora senza vittorie in Serie A (le altre due sono Salernitana e Cagliari). In otto partite soltanto 5 pareggi e 3 sconfitte, che la collocano nei bassifondi della classifica di Serie A. Ciò nonostante il contributo di Samardzic non è mancato.

Ecco allora che la pausa di campionato può servire ai giocatori per riposarsi e riordinare le idee, in vista di un ritorno alle gare del campionato di Serie A che si riveli proficuo. Nell’ultima gara di campionato, l’Udinese si è scontrata contro il muro dell’Empoli e non è riuscita a segnare, tuttavia è stato proprio Lazar Samardzic il più determinato dei suoi, nel cercare la via del gol e qualche buon spunto.

Il naturalizzato serbo non è però stato in grado di trovare la conclusione a rete, pur essendo stato spesso al posto giusto al momento giusto. Samardzic nella gara ha dato quantità e qualità a centrocampo e ha saputo fronteggiare con grinta i calciatori avversari. Ha anche sfiorato la rete in due occasioni chiave. Purtroppo è stato poco supportato dai compagni Ebosele, Kamara, Walace e Pereyra, altrimenti la sua valutazione al Fantacalcio, pari a 6,5, poteva essere più alta, grazie ad un gol o assist.

Samardzic, i suoi voti al Fantacalcio

Volendo dare uno sguardo più completo all’andamento in queste prime otto giornate di Serie A stagione 2023/2024, il rendimento di Samardzic al Fantacalcio si presenta nel complesso sufficiente e con alcune prestazioni al di sopra del sei. Il calciatore soltanto in tre occasioni è entrato a gara in corso, nel corso della prima, sesta e settima giornata di campionato, mentre nelle altre gare è sempre stato titolare. Un elemento affidabile per il tecnico Sottil, che in questa fase sta trovando difficoltà a schierare una formazione realmente competitiva e in forma.

Nella penultima gara contro il Genoa è arrivato un 6,5, ma tra le otto valutazioni registrate finora da Samardzic ci sono anche due dieci: il primo alla seconda giornata, Salernitana – Udinese (gara con gol per lui), mentre il secondo alla sesta giornata in cui, entrando nella ripresa, ha contribuito al risultato finale nella gara contro il Napoli, segnando una rete. Un 4-1 per i partenopei che pesa in casa Udinese, ma in cui proprio Samardzic è stato l’autore dell’unico gol friulano.

Samardzic come ha commentato su Instagram

L’eclettico centrocampista naturalizzato serbo in forza all’Udinese, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove spesso commenta le partite della propria squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ebbene, in riferimento alle ultime gare Samardzic non ha postato nulla, probabilmente perché conscio del momento non facile dell’Udinese e propenso a conservare un profilo basso, almeno fino a quando non arriveranno i tre punti e dunque la prima vittoria in Serie A.

Non a caso, infatti, il suo ultimo aggiornamento dei post Instagram risale al 28 settembre scorso. Queste le parole pubblicate: “Siamo amareggiati per il risultato finale.

Non è facile spiegare il periodo che stiamo attraversando ma siamo sicuri che insieme possiamo andare lontano“. Seguono vari commenti dei tifosi che ne apprezzano comunque le qualità dimostrate e l’impegno mostrato in un inizio di campionato non favorevole per i friulani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lazar Samardžić (@lakisamar10)

Samardzic nella probabile formazione della partita Udinese – Lecce

A seguito dello stop del campionato di Serie A per le gare della nazionale italiana, che in una delicata doppia sfida affronterà Malta e Inghilterra in gare di qualificazione per i prossimi campionati europei, lunedì 23 ottobre l’Udinese scenderà di nuovo in campo per la nona giornata del massimo torneo nazionale. Tifosi e non auspicano una miglior condizione atletica complessiva e una maggior brillantezza rispetto a quanto visto nelle ultime gare.

Allo stadio Friuli riceverà il Lecce, una formazione che, pur non essendo tra le più titolate della A, in quest’inizio stagione sta andando piuttosto bene e al momento si sta rivelando la vera sorpresa del massimo torneo calcistico italiano.

Nel 3-5-2 del tecnico Sottil non paiono esservi particolari dubbi sulla formazione che potrà essere schierata. Le gerarchie almeno per il momento paiono confermate e, salvo problemi fisici dell’ultima ora, i nomi sono quelli che seguono:

Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Pereyra, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin/Success, Lucca.

Lazar Samardzic è ovviamente tra le certezze dell’allenatore, mentre il solo ballottaggio in programma è quello tra Thauvin e Success.

Samardzic nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Il naturalizzato serbo finora ha giocato spesso titolare, entrando in corso di gara soltanto in tre gare sulle otto disputate. Nell’insieme le statistiche generali sintetizzano il suo positivo inizio di campionato, pur in una squadra che sta faticando a fare punti.

Ecco le cifre:

Partite a voto: otto;

Gol: due;

Assist: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 7,12.

Samardic è un giocatore affidabile al Fantacalcio?

Rispetto alla passata stagione in cui la Fantamedia finale è stata pari a 6,59, finora il rendimento di Samardzic è migliore. D’altronde qualità e quantità caratterizzano il suo gioco: mancino di piede, gioca soprattutto da trequartista ma a volte è usato come regista o seconda punta.

Versatile, sa leggere bene il gioco, ha corsa e ama verticalizzare e ricercare le azioni in profondità. Se nelle ultime stagioni è stato schierato poche volte titolare, in questo campionato il naturalizzato serbo potrebbe finalmente far vedere tutto il suo potenziale e diventare un giocatore chiave per i successi friulani.

Potenzialmente Samardzic è un elemento molto interessante per chi intende puntare su di lui al Fantacalcio, ma le sue prestazioni saranno legate anche alla forma complessiva della squadra.