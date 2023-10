Panchina Napoli, suggestione Mazzarri: “De Laurentiis prepara il terreno”

Le ultime news sul Napoli riguardano il possibile esonero di Rudi Garcia. Tra i papabili sulla lista di De Laurentiis ci sarebbe anche Mazzarri

Ore caldissime in casa Napoli. Come raccontato oggi da Calciomercato.it, nelle ultime ore sta prendendo corpo l’ipotesi di un esonero di Rudi Garcia prima della ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per le Nazionali.

Il presidente Aurelio De Laurentiis si è già esposto con dichiarazioni che vanno proprio in direzione della separazione tra i campioni d’Italia ed il tecnico francese. “Con Rudi Garcia sto vivendo un momento no. Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle” le parole del patron degli azzurri. Molto, probabilmente, dipenderà dalla possibilità di reperire in fretta un sostituto all’altezza – in tal senso si fanno soprattutto i nomi di Antonio Conte e Igor Tudor – per provare a rivincere lo scudetto o comunque conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Napoli, Petrazzuolo: “Attenzione alla suggestione Mazzarri”

I tifosi, dal canto loro, hanno già esonerato Rudi Garcia e sfogliano la margherita per capire con chi rimpiazzarlo. Ci sono profili che fanno sognare, come appunto quello di Conte, e altri che un po’ spaventano.

Sul tema è intervenuto anche il giornalista partenopeo Antonio Petrazzuolo: “Le parole di De Laurentiis preparano il terreno al cambio di allenatore: ha affrontato il discorso Garcia in maniera diretta e ora ci sta che inizino a girare i nomi dei sostituti – ha detto a ‘Radio Punto Nuovo’ – Conte è un vecchio pallino di Aurelio, mentre Tudor non è una delle primissime scelte. Ma attenzione alla suggestione romantica Mazzarri, che lavorando sull’anima e sull’approccio dei calciatori, farebbe bene con questa rosa. Io sono per il cambio di tecnico immediato: bisogna intervenire subito. Il presidente De Laurentiis non è uno sprovveduto e sono certo che abbia già fatto la sua scelta. Questa squadra è ancora in grado di vincere lo scudetto“.