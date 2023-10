Nuova bufera su Osimhen: “Fake news”

Il nome di Victor Osimhen continua ad essere al centro delle voci in casa Napoli. Rientrato il caso mediatico post Bologna ora è arrivata una secca smentita dell’agente in merito ad un’altra vicenda

È un momento piuttosto delicato quello che sta vivendo il Napoli in questa fase. L’avvio di stagione dei campioni d’Italia è stato ben al di sotto delle aspettative una distanza dalla vetta già consistente, sui 7 punti, ed un complessivo di ben tre ko in 10 gare totali giocate tra Serie A e Champions.

Sulla graticola ci è finito inevitabilmente Rudi Garcia, molto criticato da ambiente e tifosi, e al centro della bufera anche per la gestione di alcuni big. Di un paio di settimane fa il caso Osimhen, che si è andato via via risolvendo, con il nigeriano che segna regolarmente, ed è anche tornato a presentarsi dal dischetto nella debacle interna contro la Fiorentina.

Momento di riflessione dunque sul destino di Rudi Garcia, mentre nella mattinata di oggi era emerso un altro eventuale risvolto riguardante invece Osimhen. Il giornalista ‘Dazn’ Orazio Accomando aveva parlato su Twitter di un eventuale cambio di agente per il bomber del Napoli, con una sostituzione tra Roberto Calenda ed un procuratore francese. Non si è fatta attendere la risposta secca dell’agente di Osimhen.

Calciomercato Napoli, Osimhen e il cambio d’agente: la smentita secca di Calenda

Ancora una volta su Twitter, e citando proprio il tweet del giornalista, lo stesso Roberto Calenda è sceso in campo per smentire ogni tipo di cambiamento in merito al suo assistito.

Nel tweet del procuratore si apprende a chiare lettere: “Stavo “concretamente pensando” di rispondere a questa persona ma poi ho letto che scrive fake news su Osimhen da mesi…

C’erano una volta le notizie!”.

Bolla quindi come ‘fake news’ l’eventuale cambio di procura su Osimhen e va avanti per la sua strada Calenda, così come dovrà fare la stessa cosa soprattutto l’attaccante nigeriano, che in questa prima fase di stagione più volte è finito sotto i riflettori.