Napoli, caos Garcia: “Sembra un ammutinamento”

Napoli, la situazione in casa azzurra è esplosiva con il futuro di Rudi Garcia che sembra appeso ad un filo: le reazioni

“Con Rudi Garcia sto vivendo un momento no”. A pronunciare queste parole è direttamente Aurelio De Laurentiis. Un messaggio chiaro, che fa capire come la situazione in casa Napoli sia particolarmente calda e il rapporto tra tecnico e proprietà pare davvero molto teso.

La sconfitta contro la Fiorentina, per il modo soprattutto in cui è arrivata, ha alimentato molto il malumore tra i tifosi azzurri. C’è chi chiede l’esonero del tecnico francese, chi invece continua a stare dalla sua parte. “L’importante è esonerarlo subito” sottolinea un tifoso. Chi invece spera in Antonio Conte, ma qualcuno sembra essere restio a questa scelta: “Mangia in ristoranti stellati e fa un calcio totalmente diverso… vedremo”. Altri sono convinti che con Conte il Napoli possa lottare in pieno per lo scudetto. Per qualcuno invece sembra che sia lo spogliatoio a remare contro l’allenatore: “Sembra un ammutinamento”. Mentre per altri De Laurentiis ha intenzione di esonerare il transalpino, ma non ha ancora in mano il nome giusto per quanto riguarda il sostituto oppure il patron sta aspettando proprio Conte.

La ‘fiducia a tempo’ concessa a #Garcia può significare solo due cose: 1) non ci sono sostituti reputati all’altezza dal club; 2) si attende il 1° novembre per ufficializzare #Conte, usufruendo del decreto Crescita. Il tecnico francese appare, ormai, fuori dal progetto #Napoli. — Cristiano Verde (@cri_verde) October 10, 2023

Il mio pensiero sul caso #Garcia. Sono sicuro che se #ADL avesse un nome pronto avrebbe esonerato il francese ieri. Questa “fiducia a tempo”, PER ME, ha lo scopo di avviare i contatti con altri allenatori per portare a #Napoli quello giusto. — Alessandro Pierno (@AlePierno01) October 10, 2023

Leggo tanti estimatori di #Conte, che fa un calcio totalmente diverso da #Spalletti e del #Napoli degli ultimi tempi. Quindi il discorso della continuità non vale più? Poi lui mangia nei ristoranti stellati…

Chissà, vediamo che succede a Novembre. #GarciaOut #Garciain #Garcia — Ferdi (@e_c_o_c) October 10, 2023

Questi gesti di insubordinazione contro #Garcia mi riportano all’ ammutinamento di qualche anno fa. Non è che qualche senatore stia spingendo gli altri ad una ribellione contro il mister ? Gesti così plateali non si erano mai visti. Mi auguro che non sia così, però … — 💙 Diego delirio azzurro … (@Diegonapoli1985) October 10, 2023

#Garciaout qualsiasi allenatore va bene l’importante è esonerare subito #Garcia — Massimo (@Massimo51427801) October 10, 2023

Caso Garcia, c’è chi non colpevolizza il tecnico: “Solo la punta dell’iceberg”

C’è però anche chi non da tutte le colpe al tecnico francese. “Spalletti era riuscito in un’impresa irripetibile. Ci voleva qualcuno che si immolasse”.

Anche alcuni tifosi di altre squadre hanno preso difese dell’allenatore transalpino: “Parlare di Garcia out mi pare prematuro, è a tre punti dalla zona Champions”. C’è chi invece pensa che il caso Garcia sia “soltanto la punta dell’iceberg. I problemi grossi arrivano dall’alto”.

Tutti a puntare il dito contro #Garcia, quando già a Maggio si sapeva che quello che era riuscito a fare #Spalletti era irripetibile e ci voleva comunque qualcuno che si immolasse nel subire queste critiche. #Napoli #GarciaOut #SerieA — Daniele Cutró (@daniele_cutro) October 10, 2023

Comunque tutta questa isteria su #Garcia proprio non la capisco, a 3 punti dalla zona Champions che penso sia la cosa + importante, e perfettamente in grado di arrivare agli ottavi di Champions (obiettivo), già #GarciaOut mi pare eccessivo, io prima di — Milanismo (@milanismo1993) October 10, 2023

#Garcia, comunque, è solo la punta dell’iceberg; i problemi grossi arrivano dall’alto e da lontano. #Conte è una grossa toppa, un nome forte ma ha bisogno di contesto strutturato (DS e General Manager). Da solo miracoli non ne fa e, nel caso, non dalla sera alla mattina. — Francesco M. Romano (@FrancesMRomano) October 10, 2023

Opinioni contrastanti quindi. Di certo il clima è particolarmente caldo. Nel corso dell’incontro avuto ieri è emerso come il Napoli sembra intenzionato a riconfermare il tecnico, salvo clamorosi cambi d’idea dell’ultima ora da parte del patron azzurro.