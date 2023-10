Juventus, ultimatum Allegri: tutti i nomi sul taccuino di Giuntoli

La Juventus ragiona sul futuro della panchina. La soluzione per il post Allegri potrebbe arrivare dalla Premier League

Dopo l’esclusione dalle coppe europee, l’obiettivo principale della stagione della Juventus è la qualificazione in Champions League e se questa non dovesse arrivare i rapporti tra Massimiliano Allegri e il club potrebbero interrompersi.

L’allenatore livornese è convinto di poter riportare la ‘Vecchia Signora’ ai livelli alti del calcio italiano ed internazionale. A dimostrazione di questo, la decisione di Allegri di rimanere a Torino, nonostante le importanti offerte dall’Arabia Saudita, e portare a termine il contratto, in scadenza nel 2025. Però, negli ultimi due anni, il tecnico toscano non è riuscito a vincere nessun trofeo, quindi, non è così scontato che rimanga in panchina anche la prossima stagione. La società si guarda attorno e sembra essere interessata ad un noto profilo della Premier League.

Calciomercato Juve, per il futuro della panchina c’è anche Klopp tra i candidati

Cristiano Giuntoli, chiamato a rivoluzionare la Juventus, analizza i profili migliori per poter sostituire Massimiliano Allegri. Tra questi c’è quello di Roberto De Zerbi. Con il miracolo fatto in Premier con il Brighton, il tecnico bresciano rappresenta un’opzione più che valida per la panchina bianconera. Inoltre, rappresenterebbe ciò che nelle ultime stagioni è mancato alla Juventus: una forte impronta caratteriale e tecnico-tattica.

Tudor o Palladino, invece, rappresenterebbero una soluzione low cost. Il tecnico croato sogna la Juve, ma se dovesse arrivare un’offerta dal Napoli, sarebbe difficile da rifiutare. I supporters bianconeri, invece, sperano nel ritorno di Antonio Conte. Dna juventino e grande esperienza, potrebbe essere un candidato perfetto. L’ex Inter ha buone possibilità di tornare in Italia e occupare una panchina di Serie A, ma, al momento, non quella della Juventus. Infatti, sia il Napoli che la Roma sembrerebbero in vantaggio per assicurarsi il tecnico per la prossima stagione. Nel mirino del ds Giuntoli c’è anche Jurgen Klopp.

Il tecnico del Liverpool si trova nella stessa situazione di Allegri: se i risultati non dovessero arrivare, potrebbe salutare in anticipo i ‘Reds’. La scorsa stagione, infatti, la squadra inglese è rimasta a mani vuote, cosa che è severamente vietata quest’anno. Con il Liverpool impegnato in Premier, Europa League, FA Cup e Coppa di Lega, la società pretende almeno un trofeo. Quello di Klopp è un nome che incuriosisce la Juventus da anni, già nel 2019 si era parlato di lui come candidato ideale per sostituire, anche in quel caso, Allegri, alla fine però arrivò Sarri. Ad oggi, però, l’operazione per portare il tecnico tedesco a Torino è complessa, principalmente per via dei costi, troppo elevati per le casse del club.