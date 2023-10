“Conte è un rischio enorme”: il Napoli è stato avvisato

Il Napoli ragiona sul dopo Garcia, c’è l’ipotesi Conte che però potrebbe mettere in difficoltà gli azzurri: avviso in diretta

Fiducia a tempo a Rudi Garcia in casa Napoli. Questo il succo, come raccontato da Calciomercato.it, del summit andato in scena tra le alte sfere nella società partenopea. Prende sempre più corpo l’ipotesi di un esonero durante questa sosta per le Nazionali. E tra i nomi più suggestivi per la sua successione, inevitabilmente, c’è quello di Antonio Conte.

Altra possibile scelta per il Napoli sarebbe Igor Tudor, ma è chiaro che l’ex CT della Nazionale per esperienza e capacità intriga particolarmente. Una strada non facile, comunque. Conte, stando a quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, aprirebbe all’ipotesi pur ‘attendendo’ sviluppi da Manchester United e Psg. Da capire l’eventuale fattibilità economica dell’operazione, ma non soltanto questo.

Napoli, Conte per il dopo Garcia è una incognita: “Non può fare miracoli”

Potrebbe non essere la panacea di tutti i mali, anzi, l’arrivo del pugliese in panchina all’ombra del Vesuvio. Il giornalista Sandro Sabatini, a ‘Radio Radio’, solleva non poche perplessità in merito.

“Antonio Conte è sempre l’uomo giusto, per qualsiasi panchina, ma non è certo uno che faccia sempre miracoli – ha spiegato – Faccio il confronto col Tottenham, che quest’anno sta andando meglio con Postecoglou a livello di gioco e non solo di risultati. Il Napoli poi non è facile da schierare col 3-5-2. Dove lo metti Kvaratskhelia con quel modulo? Tre difensori da schierare non ce li hanno, nel caso di un 3-4-3 andrebbe in difficoltà Lobotka. Sarebbe una rivoluzione da fare a metà stagione, soluzione affascinante ma impegnativa”. Si profila dunque una scelta delicata per De Laurentiis, qualunque essa sia alla fine.