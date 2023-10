Centenario Agnelli-Juve, l’arrivo di Conte per la festa del Pala Alpitour | VIDEO CM.IT

Centenario Agnelli, l’arrivo di Conte per la festa del Pala Alpitour organizzata dalla Juventus | VIDEO CM.IT

Va in scena al Pala Alpitour di Torino l’evento “Together, a Black e White Show”, per celebrare lo storico legame, iniziato il 24 luglio 1923, che unisce la Juventus e la famiglia Agnelli da 100 anni.

Tante le leggende bianconeri presenti, tra le quali spicca anche Antonio Conte, uno dei grandi ex più attesi. Questo il suo arrivo al Pala Alpitour per le celebrazioni del centenario alla guida della Juventus della famiglia Agnelli. Come raccontato da Calciomercato.it, il tecnico salentino è il primo nome di De Laurentiis per la panchina del Napoli.

🎥 L’arrivo di Antonio #Conte al Pala Alpitour per le celebrazioni del centenario alla guida della #Juventus della famiglia #Agnelli: il tecnico salentino è uno dei nomi per la panchina del #Napoli 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/1G7XpZeVr0 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 10, 2023

Dall’inviato Giorgio Musso