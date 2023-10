Caos in Serie A: “Sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione”

Nel massimo campionato italiano, due club rischiano la penalizzazione. Parla l’Avvocato Lubrano a Radio Punto Nuovo

Dal caso Rudi Garcia a quello legato alla possibile rinuncia alla Supercoppa. Il Napoli è decisamente l’argomento principale di dibattito in queste ultime ore.

Come raccontato, nella giornata di ieri, su richiesta giunta direttamente dall’Arabia Saudita, sono cambiate le date della competizione, che si giocherà dal 21 al 25 gennaio, a Riad.

Il cambio, di fatto, è stato ratificato nel corso dell’Assemblea di Lega, in cui Aurelio De Laurentiis è letteralmente esploso, sostenendo di “non voler giocare in questo contesto geopolitico in Arabia Saudita”. Posizione ribadita dal numero uno del Napoli in mattinata, con toni perentori, e che sarebbe stata sposata anche dalla Fiorentina di Commisso.

Una linea, che chiaramente, sta facendo discutere e che se confermata rischierebbe di danneggiare gli azzurri i viola: “Non si può escludere il rischio di penalizzazione in caso di mancata partecipazione alla Supercoppa Italiana in terra araba – afferma a Radio Punto Nuovo, l’avvocato Enrico Lubrano -. Chiaramente, dovesse arrivare poi in campionato, si può procedere serenamente a contestarla. Se non si partecipa ad una competizione di campionato o della Supercoppa, la sanzione prevista è di sconfitta a tavolino ed un punto di penalizzazione“.

Napoli e Fiorentina, Lubrano: “Penalizzazione contestabile”

Se dovesse davvero arrivare la penalizzazione, la sanzione sarebbe contestabile – “E’ un qualcosa che decadrebbe in caso di cause di forza maggiore, che potrebbe sussistere se si considera la situazione di guerra della vicina Israele e della crisi in Medio Oriente – prosegue l’avvocato – Il principio di omogeneità, inoltre può aiutare a contestare eventuali punti di penalizzazione in campionato“.

“Questo principio, in parole povere, prevede – prosegue Lubrano – che la penalizzazione arrivi nella stessa competizione in cui si manifesta la mancata partecipazione. E in questo caso, la sanzione andrebbe applicata alla esistente o alla prossima Supercoppa Italiana. Dunque, non in un’altra competizione come il campionato”.

Contesto politico allarmante – “La posizione di Napoli e Fiorentina è comprensibile, soprattutto alla luce del cambio di calendario. E poi la guerra in Israele può essere una situazione di rischio per la sicurezza configurabile come causa di forza maggiore dinanzi ad una mancata partecipazione.