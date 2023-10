Altro che Napoli, Conte scelto per un’altra panchina in Serie A

Niente Napoli per Antonio Conte: il suo nome è il prescelto per un’altra panchina di Serie A, verdetto eloquente

È il nome forte per le big della Serie A, il candidato d’eccezione per le grandi che pensano ad un cambio di allenatore. Antonio Conte è libero e in atteso di un nuovo progetto che gli consenta di sfamare la sua voglia di panchina.

Il tecnico salentino è nei pensieri di Aurelio De Laurentiis che sta riflettendo sul futuro di Rudi Garcia e del suo Napoli: il 3-1 subito contro la Fiorentina ha fatto infuriare il patron dei partenopei che non vuole sbagliare la scelta e quindi prende tempo, pur non gradendo quanto fatto finora dall’allenatore transalpino.

Ma non c’è solo il Napoli per Antonio Conte che è un nome che torna spesso anche in ottica Juventus, anche se al momento Allegri è saldo sulla panchina bianconera. Juve, come Roma che ha Mourinho in scadenza e pensa da tempo all’ex Inter. Proprio i nerazzurri potrebbero essere una destinazione possibile, nel caso in cui dovesse finire anticipatamente l’esperienza Inzaghi.

Conte alla Juventus, niente Napoli: ritorno bianconero

Ma gli utenti che hanno risposto al sondaggio pubblicato sul canale Telegram di Calciomercato.it hanno le idee chiare su quale sarà il futuro di Antonio Conte.

C’è la Juventus, ancora una volta, nel suo destino: i bianconeri sono i prescelti per il tecnico salentino secondo il 46% di chi ha risposto al sondaggio. Molto staccato il Napoli che raccoglie solo il 29% di preferenze. A seguire troviamo la Roma con il 19%. Infine, l’Inter con il 6%.