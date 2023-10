Allarme Inter, così serve un altro colpo: che bomber a gennaio

L’Inter valuta due attaccanti per gennaio se le cose non dovessero migliorare: doppio incrocio col Milan

L’Inter si è fermata appena prima della sosta facendosi rimontare due gol dal Bologna. Una partita storta che ha fatto però accendere l’ennesimo allarme visto che arriva appena dopo un altro stop casalingo come quello col Sassuolo. Per vincere lo scudetto servirà eliminare sul nascere questi passaggi a vuoto. Una medicina efficace possono essere sicuramente i gol, che l’Inter continua a sfornare con grande generosità.

Fino ad ora 21 reti realizzate, più di 2 a partita di media. La questione è relativa al fatto che in attacco siano solo in due a bucare la rete. Lautaro Martinez e Thuram guidano i nerazzurri con la loro forma smagliante mentre i due vice fanno una fatica tremenda. Sanchez e Arnautovic sono ancora fermi a zero, così come zero sono pure i loro tiri nello specchio. L’austriaco si è dovuto fermare per un brutto infortunio, da cui però potrebbe tornare anche molto prima del previsto. Il cileno invece sta dando qualche segnale soprattutto lontano dalla porta. In ogni caso stentano a decollare e gli attaccanti hanno il compito in primis di fare gol. Per questo a gennaio c’è pure la possibilità che Marotta scelga di intervenire nel caso in cui il loro apporto restasse minimo. La tendenza è di non aggiungere altro e appesantire la rosa, ma se ci sarà la necessità non si tirerà indietro. Anche perché di occasioni interessanti ce ne sono.

Inter, Taremi e Broja nel mirino per gennaio

Ad esempio – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – Mehdi Taremi, già finito prepotentemente in orbita Inter durante l’estate e poi molto vicino al Milan. Soprattutto l’iraniano è in scadenza e quindi si arriverebbe a pochissimi mesi da giugno. Il Porto l’ha trattenuto a tutti i costi, ora le cose potrebbero cambiare e servirà sicuramente anche l’assist dello stesso Taremi. Il profilo è quello giusto.

Ma non è il solo. Un’altra possibilità è quella che porta ad Armando Broja, albanese del Chelsea che nei mesi scorsi ha recuperato da un brutto infortunio. È stato trattato dal Milan anche lui di recente, per la rosea può essere lui l’occasione giusta come vi avevamo anticipato qualche giorno fa. Il classe 2001 può partire anche in prestito, i rapporti con il Chelsea restano ottimi e la questione Lukaku non ha intaccato i buoni uffici tra i club. Broja è tornato a giocare, è reduce da tre partite di fila e nel derby col Fulham ha pure trovato il gol. Prima dell’infortunio era uno dei giovani più promettenti, i numeri erano importantissimi. Le qualità sono rimaste, i Blues potrebbero sfruttare un prestito per farlo rilanciare mentre l’Inter attende risposte da Sanchez e Arnautovic.