Pessina, statistiche e voti Fantacalcio del centrocampista jolly del Monza

Pessina è un centrocampista completo in forza al Monza. La scorsa annata è stata positiva, lo sarà anche questa? Le cifre di inizio torneo.

Il Monza nella scorsa stagione ha stupito gli appassionati di calcio, disputando una positivo primo campionato di Serie A. Dopo qualche difficoltà iniziale il club brianzolo ha saputo confermarsi nel massimo campionato italiano, conquistando la salvezza che era l’obiettivo numero uno. Un onorevole undicesimo posto finale in classifica con 14 vittorie su 38 gare disputate ed a contribuire al buon rendimento complessivo della squadra c’è stato anche Matteo Pessina.

Il centrocampista, campione d’Europa con la nazionale italiana, ha infatti disputato un torneo in crescendo, con valutazioni al Fantacalcio che sono cresciute via via nel corso del torneo di A.

Matteo Pessina è un classe 1997 assai duttile, un centrocampista interno con caratteristiche offensive e un discreto senso del gol, ma come vanno le cose per lui quest’anno? Di fatto continua ad essere un uomo chiave del Monza di questo inizio stagione? E le sue valutazioni al Fantacalcio si stanno rivelando all’altezza della scorsa annata? Inoltre, com’è andata l’ultima gara a cui ha partecipato?

Per tutti coloro che vogliono saperne di più, la scheda che segue darà alcune utili indicazioni sul 26enne originario proprio di Monza. Ecco i dettagli per capire se resta un elemento affidabile anche per il Fantacalcio.

Come ha giocato Pessina nell’ultima partita contro il Sassuolo

Al momento i brianzoli si stanno ripetendo nelle posizioni di metà classifica di Serie A, e l’ultima gara contro il Sassuolo ha confermato le ambizioni del club, desideroso di rappresentare una delle realtà calcistiche di maggior interesse nel panorama italiano. Gestione societaria oculata ed acquisti mirati sono la chiave del successo del Monza, e la presenza di un calciatore come Matteo Pessina può essere di sostegno al raggiungimento degli obiettivi del club.

Nell’ultima gara contro il Sassuolo, il versatile centrocampista centrale non ha in verità brillato come in altre occasioni – e non ha reso allo stesso livello di alcuni altri compagni come Gagliardini e Ciurria.

Pessina ha anzi sofferto la partita dal punto di vista fisico, più che sul piano tattico in cui solitamente sbaglia poco. Il passo non è stato quello delle migliori giornate, perciò non stupisce eccessivamente che al minuto 53 sia stato sostituito da Machin.

Un infortunio gli ha infatti impedito di continuare la gara e terminarla. Complessivamente, Matteo Pessina è sembrato un po’ svuotato e con poche energie, come pure è mancato il suo consueto apporto in fase di costruzione – nonostante il successo finale del Monza sul campo del Sassuolo. Così per lui al Fantacalcio è così arrivata una valutazione pari a sei.

Pessina, i voti al Fantacalcio

In questo inizio di stagione Matteo Pessina si è rivelato un calciatore tutto sommato affidabile in chiave Fantacalcio. Dopo una partenza in cui sono arrivate due insufficienze, una – un 5,5 – nella prima giornata di campionato contro l’Inter (con sconfitta del Monza) e l’altra – un 4,5 – nella gara contro l’Atalanta (con la seconda sconfitta in campionato), per il brianzolo le cose sono poi migliorate.

Una sorta di partenza diesel di Pessina che, successivamente, alla quarta di campionato contro il Lecce, ha ottenuto un Fantavoto pari a 6,5 – per poi rialzarsi con valutazioni sulla sufficienza anche nelle successive tre gare.

Tuttavia finora è mancata un po’ di brillantezza e, probabilmente, ciò è spia di una condizione fisica non delle migliori. Non a caso – dicevamo – nell’ultima giornata di campionato è arrivata la prima sostituzione causa infortunio. Fino a quel momento infatti Matteo Pessina aveva giocato integralmente tutte le partite della stagione di A 2023/2024.

Pessina come ha commentato su Instagram

Il solido centrocampista offensivo del Monza, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove spesso commenta le partite della suo club o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ebbene il brianzolo ha inserito nuove foto sul celebre social netowork in cui ha celebrato il buon momento del suo club, che è anche quello della città in cui è nato. Pessina infatti ha scritto “Il Monza che mi piace”, a ribadire il buon clima in casa brianzola, in un avvio di campionato che sembra confermare il trend positivo della scorsa stagione. Il Monza sembra insomma avere tutte le carte in regola per confermarsi anche nella Serie A 2023/2024.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Pessina (@pessinamatteo)

Pessina nella probabile formazione Monza – Salernitana

Nell’ottava giornata di campionato il Monza è chiamato a confermarsi affrontando la Salernitana tra le mura amiche. Per mister Palladino buone notizie in quanto è dato per certo il recupero di Pessina nonostante i guai fisici nel precedente turno di campionato. Sulla sinistra Kyriakopoulos appare favorito su Birindelli, mentre il Papu Gomez partirà ancora dalla panchina. Sulla trequarti previsto l’impiego di Mota e Colpani a sostegno di Colombo.

Questa dunque la probabile formazione in vista dell’ottava giornata di campionato di Serie A: Di Gregorio; Carboni A, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Mota, Colpani; Colombo.

Previsto l’utilizzo del modulo 3-4-2-1, che si sta rivelando assai adatto agli uomini a disposizione del tecnico Palladino.

Pessina nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Titolare finora in 7 partite su 7 della prima parte di campionato di Serie A, Matteo Pessina rimane uno dei pilastri del centrocampo del Monza, nonostante in questo avvio di campionato non sia apparso particolarmente in forma ed incisivo.

Tecnicamente Pessina è un calciatore di piede sinistro con buon dinamismo e ottima tecnica di base. In grado di dettare i tempi di gioco ai compagni, è altresì capace di compiere smarcamenti in profondità andando ad occupare l’area di rigore. Ecco perché resta tra i titolari dell’undici di mister Palladino.

Ma quali sono i suoi numeri in estrema sintesi? Eccoli di seguito:

Partite a voto: sette;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: una;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,86.

Pessina, sarà conferma nella stagione 2023/2024?

Il monzese ha il bagaglio tecnico per ripetere quanto fatto la scorsa annata. Con il club ha infatti contribuito alla salvezza – non scontata inizialmente – ed ha totalizzato ben 35 presenze, con 5 gol e 3 assist. La Fantamedia della scorsa stagione è stata pari a 6.57.

Abile a smarcarsi, Matteo Pessina sa giocare anche come mezzala o trequartista, oltre che come centrocampista centrale. Una duttilità che altresì in chiave Fantacalcio si rivela utile. Pessina sa smarcarsi spesso tra le linee per ricevere palla e puntare la porta, come pure è capace in zona rifinitura e negli scambi stretti e veloci. In fase difensiva ha giusto tempismo negli interventi e abilità nel pressare.

Insomma si tratta di un calciatore completo, che verrebbe utile ad ogni allenatore ed anche a coloro che si cimentano con il Fantacalcio. Dopo un anno di ambientamento e con la permanenza del tecnico Palladino, il calciatore potrebbe così confermarsi a livelli anche più alti. Concludendo, Matteo Pessina è un calciatore su cui scommettere, da ritenere affidabile e che in chiave Fantacalcio potrebbe anche fruttare alcuni bonus.