Milan-Juve è già iniziata: infortunio e doppio incubo

Milan-Juventus dopo la pausa, grande sfida per la zona scudetto: duello non solo in campo, un infortunio preoccupa entrambe

Solo in testa alla classifica, il Milan, dopo la vittoria di ieri sera per 1-0 contro il Genoa a Marassi, in un finale rocambolesco. Rossoneri che scattano in avanti sull’Inter e guardano tutti dall’alto in solitaria, ma avranno, dopo la pausa, subito una prova complicata per confermarsi.

A San Siro, domenica 22 ottobre, sarà di scena la Juventus, che al momento è a -4. Pur non brillando, i bianconeri macinano punti, sono tornati alla vittoria nel derby contro il Torino e a questo punto metteranno alla prova le proprie chances di puntare a qualcosa in più della corsa Champions, in uno scontro tutto da vivere.

Un anno fa, alla nona giornata, Milan-Juventus si risolse sul 2-0 per i rossoneri. Vedremo come andrà stavolta, per le due formazioni intanto però arrivano notizie non proprio esaltanti, dall’esterno del terreno di gioco.

Milan e Juventus, il Real Madrid irrompe sul mercato: guai per le italiane

Occhio a quanto riferiscono in Spagna, con il Real Madrid che verosimilmente sarà costretto a fare a meno di Militao, nonostante ci fosse la speranza di recuperarlo in tempi non eccessivamente lunghi, praticamente per tutta la stagione. C’è da correre ai ripari ed ecco come gli spagnoli intendono farlo.

Stando al ‘ElGolDigital’, a gennaio, i ‘Blancos’ metterebbero nel mirino una rosa di nomi per un acquisto al centro della difesa. Uno dei nomi in ballo sarebbe quello dell’atalantino Giorgio Scalvini, che la Juventus avrebbe da tempo nel mirino. L’altro nome ‘italiano’ sarebbe quello di Malick Thiaw, difensore del Milan, il cui rendimento è in crescita.