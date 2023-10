Berardi alla Juventus, la contropartita è lui: a gennaio lo scambio

La Juventus continua a seguire, con estrema attenzione, Berardi; nel mercato di gennaio possibile uno scambio di mercato

Il campionato della Juventus, dopo otto giornate, lo possiamo definire sicuramente positivo; i bianconeri sono infatti terzi in classifica a quota diciassette punti e dopo la sosta per le nazionali ci sarà la sfida contro il Milan primo in classifica. Un match importante per capire le ambizioni dei ragazzi di Allegri e se Vlahovic e compagni potranno lottare, fino alla fine, per lo scudetto. La rosa della Juve ha le qualità per essere una seria pretendente al titolo ma, nel mercato di gennaio, vi è la possibilità di rinforzare la squadra a disposizione del tecnico.

Ai bianconeri è sempre piaciuto Berardi, attaccante del Sassuolo e giocatore assolutamente fondamentale all’interno del sistema di gioco dei neroverdi. Nell’ultima sessione estiva di mercato, la Juventus ha manifestato il proprio interesse nei confronti dell’esterno azzurro senza però riuscire ad arrivare a dama.

Possibile nuovo tentativo nel mercato invernale di gennaio; ai bianconeri potrebbe servire un centrocampista considerando la situazione legata a Pogba ma non è da escludere un rinforzo nel reparto offensivo con Berardi che sembra essere in cima alla lista dei desideri. Giocatore abile tecnicamente, in grado di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica, il classe 1994 sta dimostrando di avere i crismi per andarsi ad imporre in una grande squadra. La possibilità può arrivare con la Juve; arrivare all’esterno offensivo, però, non è semplice ma i bianconeri sembra stiano pensando ad uno scambio di mercato.

Calciomercato Juventus, Iling Junior al Sassuolo per Berardi? Lo scambio

Berardi è un giocatore fondamentale all’interno del sistema di gioco del Sassuolo e, proprio per questo, portarlo via nel mercato invernale (con la stagione in corso) sembra missione decisamente complicata. La Juventus sembra avere un piano piuttosto preciso con l’idea, anche per diminuire la richiesta economica dei neroverdi, di inserire un giocatore come pedina di scambio.

Stiamo parlando di Iling che, in questa stagione, non sta avendo un grande impiego a livello di minutaggio; il classe 2003, infatti, ha giocato (mai dal primo minuto) contro Udinese, Bologna e Sassuolo. Situazione da monitorare attentamente e che potrebbe evolversi nel corso della prossima sessione invernale di mercato.

Iling è un giocatore con qualità importanti ma ha bisogno di scendere in campo con continuità. Ecco perché il Sassuolo potrebbe essere la destinazione perfetta per l’esterno offensivo. A gennaio, dunque, possibile movimento di mercato tra neroverdi e bianconeri con Berardi osservato speciale visto l’interesse da parte della Juventus.