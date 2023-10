Zappacosta come sta andando quest’anno? Ecco i numeri dell’esterno dell’Atalanta

Una scheda che riassume le prestazioni della prima parte di Serie A 2023/2024 di Zappacosta, talentuoso giocatore in forza alla Dea.

Il difensore classe 1992 Davide Zappacosta è uno dei punti fermi dell’Atalanta di Gasperini. Nello scorso campionato è riuscito a brillare più volte, ottenendo una Fantamedia finale pari a 6,64, pur giocando con continuità soltanto nella seconda metà del torneo di A. Per lui nella stagione 2022/2023 anche 4 gol in poco più di venti presenze.

Nella nuova stagione del massimo campionato nazionale A Davide Zappacosta è stato schierato finora in 6 partite su 7, a riprova del fatto che il tecnico del club di Bergamo crede molto in lui. Gasperini infatti apprezza le doti di Zappacosta – un esterno a tutta fascia, di piede destro, che può essere utilizzato indifferentemente su ambo le corsie con buon rendimento. E proprio questa caratteristica non può che essere gradita ad un allenatore che ha sempre privilegiato il gioco sulle fasce.

Dopo le buone cose fatte vedere nella seconda metà del campionato 2022/2023, questo inizio di stagione com’è sta andando per Zappacosta? Quali sono le sue valutazioni al Fantacalcio? E com’è andata la sua prestazione nell’ultima gara in cui è stato schierato? La nostra sintetica scheda lo spiegherà, ed indicherà tutte le cifre più interessanti su di lui. I dettagli.

Come ha giocato Zappacosta nell’ultima partita di A contro la Juventus

Nell’ultima gara di Serie A l’Atalanta si è trovata innanzi alla Juventus e per Zappacosta la prestazione in campo non è stata tra le migliori: ha avuto due buone occasioni al tiro, tra cui soprattutto una la cui conclusione appariva facilissima, ma in ambo le circostanze non è stato in grado di sorprendere il portiere polacco dei bianconeri.

Di fatto una prestazione piuttosto cauta o con il freno a mano tirato, quella dell’esterno Zappacosta, che ha pensato più a contenere che a premere con quella verve che spesso mette in mostra. Uscito al minuto 82, la sua valutazione al Fantacalcio non è stata sufficiente, corrispondendo ad un cinque. La sensazione è che se avesse spinto con maggior convinzione, per i bianconeri ci sarebbe stato qualche grattacapo in più in retroguardia. Ma è mancata un po’ di brillantezza e la giocata giusta al momento giusto.

Migliori prestazioni sono arrivate invece da compagni quali Scalvini, Ruggeri, De Roon e Koopmeiners. Tuttavia non sembra che la sua ultima performance in Serie A abbia influito più di tanto sulla fiducia di Gasperini nei suoi confronti. Anzi nella gara di Europa League contro lo Sporting Lisbona, Zappacosta è stato decisamente più brillante.

Zappacosta, i voti al Fantacalcio

In questo inizio di stagione il talentuoso esterno ha giocato sei partite su sette, dimostrandosi una delle certezze di mister Gasperini. Tuttavia non hai mai giocato finora tutti i 90 minuti, uscendo sempre nel secondo tempo.

Le sue valutazioni al Fantacalcio sono state finora, nel complesso, senza infamia e senza lode – tranne due prestazioni negative: la prima nella gara di campionato contro il Frosinone (in cui è arrivata una sconfitta per la Dea) e la seconda – dicevamo – nel match contro i bianconeri a Bergamo, in cui Zappacosta non si è fatto trovare pronto e lucido in alcuni momenti chiave della sfida.

Il suo miglior Fantavoto in questa stagione è stato un 6,5 ottenuto due volte, nella prima giornata contro il Sassuolo e nella quinta contro il Cagliari.

Zappacosta come ha commentato su Instagram

L’esterno a tutta fascia, in forza all’Atalanta, come molti suoi colleghi in squadra e altrove ha un profilo Instagram dove spesso commenta le partite della propria squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Ebbene, riguardo all’ultima gara di campionato Davide Zappacosta non ha postato nulla. Il suo ultimo contenuto pubblicato riguarda invece la bella prestazione nelle coppe europee: un 2-1 sullo Sporting Lisbona che consegna all’Atalanta il primato del girone di Europa League. Zappacosta scrive un sintetico ed eloquente “+3”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAVIDE ZAPPACOSTA (@zappacosta)

Zappacosta nella probabile formazione della partita Lazio – Atalanta

Dopo la sua più che buona prestazione nella gara di Europa League, in cui in più occasioni si è rivelato imprendibile e brillantissimo sulla corsia di destra, Davide Zappacosta si è guadagnato una sicura riconferma nell’undici titolare, in vista della gara di domenica 8 in casa della Lazio allo stadio Olimpico di Roma.

Gasperini schiererà il consueto 3-4-1-2 composto da: Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

Nessun dubbio insomma circa la presenza di Davide Zappacosta, che nella gara di pochi giorni fa contro lo Sporting è apparso in grande spolvero: suo infatti il preciso assist basso dal fondo per Scalvini, in occasione del gol che ha sbloccato il match. Il mister della Dea si aspetta un’altra prestazione di buon livello anche nell’ottava giornata di Serie A.

Zappacosta nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Titolare in quasi tutte le partite della prima parte di campionato di Serie A, Davide Zappacosta non ha finora particolarmente brillato in campionato. Le cifre che seguono di fatto non rappresentano le sue reali potenzialità ma, nel complesso, sintetizzano un avvio di stagione senza infamia e senza lode:

Partite a voto: sei;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 5,83.

Zappacosta è una scelta affidabile al Fantacalcio?

Nessun dubbio sulle qualità del calciatore: Zappacosta ha iniziato la carriera giocando da ala per poi diventare un terzino destro molto abile nella fase di spinta e cross. Atletico, dribblatore e capace di traversoni interessanti, ha un bagaglio tecnico in grado di impensierire non pochi avversari. Oggi nell’Atalanta di Gasperini viene impiegato come esterno con compiti sia difensivi che offensivi.

Non difetta inoltre nel carattere e nella velocità, come pure sa essere efficace quando punta l’uomo per tentare di saltarlo ed accentrarsi, valutando la soluzione migliore. L’incognita resta la forma fisica, non proprio eccellente per l’esterno della Dea, che non di rado è alle prese con qualche guaio fisico di troppo.

Ma i numeri gli sono favorevoli: 4 gol e 1 assist in 21 presenze nella scorsa stagione lo rendono una scelta di qualità, seppur un po’ rischiosa tenuto conto dell’altalenante forma. In sintesi Zappacosta ha le caratteristiche per essere un secondo/terzo slot in leghe da 10/8 partecipanti.