Zaccagni, l’esterno della Lazio come non lo avete mai visto: numeri e curiosità

Zaccagni è un abile esterno d’attacco che nella Lazio finora ha trovato molto spazio. I voti Fantacalcio e il rendimento nelle prime giornate.

Nello scorso campionato di Serie A, quello della stagione 2022/2023, il biancoceleste Mattia Zaccagni si è fatto notare con numeri di tutto rispetto, e conseguentemente la sua valutazione al Fantacalcio è stata molto positiva. 35 partite a voto con 10 gol e 6 assist lo hanno reso un perno dell’attacco della Lazio e gli sono valse le ultime convocazioni in nazionale. La Fantamedia finale era pari a 7,44, riassumendo in una cifra il suo rendimento assolutamente buono.

Ma come sta andando questo inizio di campionato di A stagione 2023/2024? Ebbene Zaccagni è stato impiegato finora in tutte le prime sette giornate del massimo torneo di calcio, talvolta giocando tutti i 90′. Una certezza insomma per mister Sarri, che – nonostante le difficoltà di inizio campionato – può continuare a puntare sui dribbling e sui guizzi di Zaccagni sulla fascia per cercare occasioni da gol e spunti vincenti.

Il nostro articolo si focalizzerà su quest’ala d’attacco di piede destro, dettagliando le statistiche della fase iniziale del campionato di Serie A, le valutazioni del Fantacalcio, il rendimento nell’ultima gara disputata, e indicando come potrebbe essere inserito nella formazione per la prossima gara contro l’Atalanta domenica 8 ottobre. I dettagli.

Come ha giocato Zaccagni nell’ultima partita Milan – Lazio

Alla settima giornata di campionato, la Lazio ha affrontato i rossoneri a San Siro, uscendo però sconfitta per 2 reti a zero. Secondo le valutazioni dei maggiori quotidiani sportivi, non sono molti i giocatori di Maurizio Sarri a salvarsi e a ottenere una sufficienza in questa difficile gara.

Oltre al portiere Provedel e al centrocampista Rovella, a conseguire una valutazione di sufficienza o almeno prossima alla sufficienza è stato proprio Mattia Zaccagni. L’impegno non è mancato come pure i tentativi di giocata per liberare le punte e i dribbling, la sua specialità, ma complessivamente è apparso un lontano parente della sua miglior versione. Vero è inoltre che più volte si è fatto vedere dalle parti di Maignan, calciando in porta ma senza azzeccare mai la conclusione giusta. L’impegno non è dunque mancato, ma la brillantezza sì.

Sicuramente per lui una gara sottotono, visto che stiamo comunque parlando di un calciatore dotato di tecnica individuale, che con destrezza e agilità si muove di solito nella zona centrosinistra del trequarti offensiva. Ma di fatto è stata tutta la compagine biancoceleste ad offrire una prestazione nel complesso deludente.

Fantacalcio: i voti di Zaccagni

Sicuramente chi si interessa di Fantacalcio vorrà saperne di più sulle sue valutazioni nelle ultime partite, per capire se si tratta di un elemento comunque affidabile e dotato di buona costanza di rendimento.

Ebbene le sue valutazioni, nelle prime giornate di campionato, hanno oscillato tra il 5,5 e il 6,5: sicuramente non prestazioni eccezionali ma neanche disastrose. Molto meglio è andata alla sesta giornata di campionato, nella gara contro il Torino vinta per due a zero. Il secondo gol è stato opera sua e, insieme ad alcune altre giocate di spessore, gli è valso un dieci al Fantavoto.

Nell’ultima gara, contro il Milan, ha ottenuto un sei come Fantavoto, a riprova che si è trattata di una delle poche prestazioni da salvare in casa biancoceleste. Vero è però che nelle prossime gare da un giocatore con le sue caratteristiche, in molti si aspetteranno performance più convincenti. Anche per restare tra i selezionati della nazionale maggiore, chiamati prossimamente a delicati impegni in chiave qualificazione ai prossimi campionati europei del 2024.

Zaccagni come ha commentato su Instagram

L’esterno d’attacco della Lazio, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove spesso commenta le partite della sua squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

In riferimento all’ultima gara con il Milan, Mattia Zaccagni ha preferito non postare nulla, forse per la delusione legata al risultato ed alla prestazione sicuramente non all’altezza delle sue capacità. L’ultimo aggiornamento risale infatti alla penultima giornata di A, in cui ha segnato il secondo gol che è valso la vittoria contro il Torino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattia Zaccagni (@mattiazaccagni20_)

Zaccagni nella probabile formazione Lazio – Atalanta

Difficile pensare alla sua assenza nel prossimo match di campionato. Per il tipo di gioco di Sarri, che usa un 4-3-3 e cerca sempre un gioco offensivo e vivace, Mattia Zaccagni è una pedina importante: agile nello stretto e rapida nei movimenti, spesso pericolosa in fase di rifinitura grazie ad i suoi inserimenti e la sua visione di gioco, il classe 1995 sa essere determinante in molte situazioni di gioco.

Conseguentemente non può che comparire anche lui nella probabile formazione in vista del nuovo impegno di campionato contro la Dea. Eccola: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada/Guendouzi, Rovella/Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

La Lazio non sta finora andando bene in campionato, con un ruolino di marcia che al momento la lascia nella parte bassa della classifica – smorzando le ambizioni di questa stagione. Ecco perché società, allenatore e tifoseria si aspettano molto anche da Mattia Zaccagni.

Zaccagni nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Sette partite di campionato sempre titolare nella Lazio, rendono Zaccagni un elemento interessante sul piano delle statistiche aggiornate all’ultima giornata. Vediamole:

Gol: uno

Assist: zero

Ammonizioni: due

Espulsioni: nessuna

Fantamedia: 6.43

Zaccagni, un calciatore fondamentale per il gioco in attacco della Lazio

Mattia Zaccagni è e resta un elemento chiave per il modo di giocare delle squadre di Sarri. Si smarca in ampiezza per ricevere il pallone e puntare il diretto avversario cercando il dribbling, come pure passaggi chiave e cross. Sa muoversi con intelligenza sul terreno di gioco e sa leggere le azioni, dialogando con i compagni per cercare di volta in volta la miglior soluzione offensiva e qualche buon spunto per favorire le occasioni da gol della punta Immobile, che in queste ultime stagioni alla Lazio ha segnato molto.

Oltre ad essere utile in fase di rifinitura, il classe 1995 è in grado di calciare con efficacia, provando spesso conclusioni con il tiro a giro. Altra sua peculiarità è quella di gradire l’uno due con i compagni anche nello stretto, per provare ad entrare in area di rigore palla al piede e sorprendere il portiere avversario con una rapida conclusione.

Ecco perché Mattia Zaccagni ha tutte le caratteristiche per confermarsi titolare (quasi) inamovibile nella squadra biancoceleste. L’inizio di campionato non è stato dei migliori – ed in verità per non lo è stato per tutta la formazione della Lazio – ma proprio un calciatore come lui, ha le caratteristiche e gli spunti per far risalire il club nella classifica di Serie A.