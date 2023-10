Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’8 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 8 ottobre 2023

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Milan da pazzi”. Finale incredibile a Genova: Pulisic segna tra le polemiche. Inzaghi non cambia mai! Inter da 2-0 a 2-2 col Bologna. La Juve è dietro l’angolo: due testate da derby, Juric chiede scusa.

“Goliver”, si legge in apertura sul Corriere dello Sport. Pulisic segna e Giroud para: il Milan allunga. Gatti e Milik: il derby è della Juve. Rischiatutti: la Roma, Mou, Ranieri: in ballo presente e futuro. Catanzaro da favola e un Palermo da A.

Godi Juve! Gatti e Milik umiliano un Toro sconcertante. Juric da piacente: ad Allegri basta poco per vincere il 13° derby. Pulisic, gol e polemiche: Milan primo. Finale folle: Maignan espulso, Giroud in porta. Sfuriata Inzaghi: “Inter, basta!”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri dell’8 ottobre 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

“El Rey de la Liga”, scrive in apertura il quotidiano spagnolo AS. Bellingham non si ferma più e trascina il Real Madrid con una doppietta nel poker rifilato all’Osasuna. Adesso tocca al Barcellona rispondere: “Obligados a ganar”, si legge su Diario Sport: la squadra di Xavi impegnata nella trasferta di Granada per tenere il passo del Real.