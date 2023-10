Palladino scherza con Vignato: “Gli rompo le scatole”. Il gesto a fine partita

Super Monza nel lunch match dell’ottava giornata di campionato contro la Salernitana: la soddisfazione di Raffaele Palladino in conferenza stampa

Finisce con Adriano Galliani sotto la curva a ringraziare i tifosi del Monza e Raffaele Palladino che si intrattiene in campo anche dopo il fischio finale per seguire il mini allenamento dei panchinari.

I brianzoli liquidano con un perentorio 3-0 una Salernitana in caduta libera e continuano a scalare la classifica. Palladino applaude i suoi in conferenza stampa: “Nel primo tempo siamo stati perfetti, la squadra ha approcciato la gara in maniera devastante, quasi con violenza. Forse come mai avevamo fatto in passato – esordisce il tecnico biancorosso – Nella ripresa siamo rimasti compatti nel momento più difficile, concedendo qualcosina dopo i tre cambi della Salernitana. Grande merito va dato a Di Gregorio se non abbiamo subito gol”. Palladino sottolinea un aspetto importante nel successo contro i campani: “Temevo questa partita, anche per le individualità della Salernitana. Ma anche per un fattore psicologico: avevo paura ci fosse un senso di appagamento dopo la vittoria col Sassuolo. Sono cose che non sopporto e per questo ho chiesto alla squadra di alzare l’attenzione. Ho detto ai ragazzi di approcciarla come una finale. Questa è la vittoria del gruppo e della maturità, siamo una grande famiglia”.

🗣️ #MonzaSalernitana – #Palladino in conferenza: “Il primo tempo è stato perfetto, abbiamo approcciato la gara in maniera devastante. #Vignato? Ha fatto una grande partita, meritava questa opportunità. Abbiamo trovato un giocatore importante” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/dgYNJlD4Jz — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 8, 2023

Monza-Salernitana, Palladino si ferma con i panchinari a fine gara: “Tutti meritano un’occasione”

Oltre alle magie di Colpani, a prendersi la scena è stato anche il baby Vignato al primo gol in Serie A: “Samuele ha fatto una grande partita, aveva fatto bene nelle ultime uscite e meritava questa occasione. L’ha sfruttata nel modo giusto. Abbiamo trovato un giocatore importante e sono felice della sua prestazione. È chiaro che devo ancora migliorare tanto: gli rompo le scatole, gli dico che deve farsi vedere di più a Monzello (ride, ndr).

Palladino dopo il fischio finale si è intrattenuto con i giocatori che non sono scesi in campo o che sono partiti dalla panchina: “Guardo tutto nei dettagli, nel calcio di oggi i particolari fanno la differenza. Va data più attenzione secondo me a chi non scende in campo: tenere tutti in considerazione, stimolare e dare una pacca sulla spalla a chi gioca meno. Non posso permettermi di perdere nessuno e un’occasione la do a tutti”, ha concluso Palladino dalla sala stampa dell’U-Power Stadium.