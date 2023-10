PAGELLE E TABELLINO LAZIO-ATALANTA 3-2: Castellanos urbi et orbi. De Ketelaere luna storta

Pagelle e tabellino di Lazio-Atalanta, match valido per la 9a giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

LAZIO

Provedel 6

Marusic 5,5

Casale 5,5

Romagnoli 6

Hysaj 6

Guendouzi 6,5 Dal 64′ Kamada 6

Rovella 6,5 Dal 77′ Cataldi 6,5

Luis Alberto 6 Dal 55′ Vecino 7

FLOP Felipe Anderson 5,5: ok l’assist, bellissimo, per la rete di Castellanos che porta il risultato sul 2-0. Però poi il resto è un buco nero tremendo, dove tutti i palloni che arrivano dalle sue parti in qualche modo spariscono o finiscono chissà dove. In fase di pressing poca roba, non punta mai né trova la conclusione. Dal 77′ Isaksen 7

TOP Castellanos 7,5: un altro messaggio a Sarri, a Immobile, alla Nord, alla Serie A. Una prestazione maiuscola, fatta di cose utilissime, sponde precise di testa e di piede, lucidità, dribbling e frizzantezza. Un gol che è un tap-in, ma con il movimento giusto. Poi l’assist chirurgico per Vecino per un 3-2 che può essere seriamente una svolta totale per la stagione della Lazio.

Zaccagni 6,5 Dal 55′ Pedro 6,5

All.: Sarri 7

ATALANTA

Musso 5

Scalvini 5

Djimsiti 5

Kolasinac 6

Zappacosta 5,5. Dall’81’ Bakker sv

De Roon 5,5

TOP Ederson 6,5: anche in un primo tempo di completo anonimato dell’Atalanta lui è quello che corre, lotta, sgomita, prende falli, si inserisce, mostra un po’ di verve. Poi è lui a riaprire il match quasi dal nulla facendone cominciare un altro. L’ultimo a mollare.

Ruggeri 5 Dall’81’ Holm sv

Pasalic 4,5 Dal 46′ Koopmeiners 5,5

FLOP De Ketelaere 4,5: sull’autogol è parecchio sfortunato, perché il pallone gli rimbalza praticamente addosso senza poter fare nulla. Non reagisce in maniera veemente, va in difficoltà, nella ripresa si scatena con una giocata super neutralizzata da Provedel, ma per il resto nulla di clamoroso. Alla fine però è decisivo. Dal 70′ Muriel 5,5

Scamacca 5,5 Dal 60′ Lookman 5

All.: Gasperini 5

Arbitro: Orsato 5,5

Lazio-Atalanta 3-2, il tabellino

Marcatori: 5′ aut. De Ketelaere (L), 11′ Castellanos (L), 33′ Ederson (A), 63′ Kolasinac (A), 83′ Vecino (L)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi (64′ Kamada), Rovella (77′ Cataldi), Luis Alberto (55′ Vecino); Felipe Anderson (78′ Isaksen), Castellanos, Zaccagni (55′ Pedro).

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac; Zappacosta (81′ Holm), De Roon, Éderson, Ruggeri (81′ Bakker); Pasalic (46′ Koopmeiners); De Ketelaere (70′ Muriel), Scamacca (60′ Lookman).

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Ruggeri, Vecino

Espulsi: Sarri all’86’ per proteste