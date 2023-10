Oggi non si gioca più, la furia ufficiale del club

Partita spostata, la risposta ufficiale del club è furibonda: “Non è mai stato prestato alcun consenso allo spostamento”

Una vicenda che ha dell’incredibile arriva dalla Lega Pro. Il sopralluogo allo stadio Fanuzzi effettuato venerdì mattina ha dato esito negativo: lo stadio è ancora inagibile e il match è stato spostato.

Fin qui, tutto abbastanza lineare anche se non proprio accettabile nel 2023. La partita tra Brindisi e Juve Stabia è stata spostata dalla giornata di oggi, come era regolarmente in programma da calendario, a martedì 10 ottobre. Una decisione che, però, non ha trovato concorde il club di Castellammare di Stabia, che si è espresso con un comunicato ufficiale al vetriolo nei confronti della federazione: il comunicato.

La Juve Stabia non ci sta: “Mai dato consenso allo spostamento della partita”

La Juve Stabia ha pubblicato un comunicato ufficiale di risposta alla decisione della Lega Pro di spostare la sfida contro il Brindisi che era in programma nella giornata di oggi.

Il club campano ha dichiarato: “Si evidenzia che mai è stato prestato alcun consenso a tale spostamento e si precisa, altresì, che non è mai stato emesso alcun documento ufficiale in tal senso da parte ella società S.S. Juve Stabia. Tale provvedimento è stato adottato di autorità da parte della Lega Pro”. Non un grande spot per la Lega Pro, con la Juve Stabia che prende una posizione piuttosto forte nei confronti della decisione della Lega.