Napoli, problemi per Garcia: si ferma un titolarissimo

L’allenatore del Napoli è stato costretto al cambio, alla mezz’ora del primo tempo, per l’infortunio

Gli azzurri perdono un altro pezzo della formazione titolare. Al 32′ del primo tempo si è infatti fermato Zambo Anguissa, perno del centrocampo, per un guaio muscolare la cui entità è ancora da chiarire.

Nel primo tempo della sfida contro la Fiorentina è arrivata una brutta notizia per il Napoli. La squadra campana infatti ha dovuto fare a meno di uno dei suoi leader. Poco dopo la mezz’ora il motore del centrocampo azzurro, Zambo Anguissa, si è accasciato a terra per un problema di natura muscolare. Una tegola per Rudi Garcia, che non aveva mai rinunciato al centrocampista camerunense in questa stagione. Solo l’esito degli esami a cui si sottoporrà il calciatore potrà dire di più sull’entità dell’infortunio. Intanto una cosa è certa: il Napoli perde Zambo Anguissa.

La sosta aiuta il Napoli

Se l’infortunio del centrocampista camerunense è una tegola pesante, per Rudi Garcia arriva in soccorso una sosta per le partite delle nazionali che consentirà di rifiatare e recuperare uomini.

Il tecnico francese, reduce da un avvio di stagione non facile, raccoglie quindi un altro doloroso infortunio. Dopo l’emergenza in difesa con gli stop di Rramhani e Juan Jesus, l’allenatore del Napoli dovrà ridurre le proprie rotazioni anche a centrocampo, dove perde uno dei suoi pezzi pregiati. In questi dieci giorni di pausa sarà quindi fondamentale recuperare energie e calciatori, per affrontare al meglio una stagione con impegni sempre più ravvicinati.