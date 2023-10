Napoli-Fiorentina probabili formazioni: Zielinski rischia, Nico Gonzalez verso la panchina

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina, gara valida per l’8a giornata della stagione 2023-2024 di Serie A: Kvara e Zielinski in ballottagio. Nico dalla panchina

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, il Napoli torna in campionato alla ricerca della terza vittoria consecutiva, un traguardo ancora mai raggiunto in questo inizio di stagione. Gli azzurri, infatti, hanno battuto Udinese e Lecce nelle ultime due giornate e cercano continuità.

La squadra di Garcia non può infatti permettersi ulteriori passi falsi dopo la sconfitta contro la Lazio e i pareggi con Genoa e Bologna. Per rimanere agganciati al treno di Inter e Milan servirà trovare ancora i tre punti per sperare di lottare fino in fondo per lo Scudetto.

Sorprendente, invece, l’inizio di campionato della Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce da un pareggio in rimonta contro il Ferencvaros in Conference League. I Viola hanno perso una sola partita in tutta la stagione, quella contro l’Inter, per poi accumulare gli stessi punti dei partenopei e della Juventus, 14, utili per piazzarsi momentaneamente al terzo posto.

Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni del match

Qualche dubbio nel Napoli dopo le fatiche europee. In difesa dovrebbe rivedersi Mario Rui al posto di Olivera, specie dopo le parole dell’agente Giuffredi alle quali Garcia ha risposto in conferenza. Rrahmani è tornato, ma dall’inizio dovrebbero partire ancora Ostigard e Natan. A centrocampo Cajuste potrebbe far rifiatare Anguissa, che parte però ancora avanti, così come Zielinski su Elmas. In avanti ci sarà Politano con Osimhen e Kvara, tallonato da Raspadori e dallo stesso Elmas.

Nella Fiorentina scelta obbligata in porta con Terracciano, dato l’infortunio di Christensen. Ai lati Biraghi è insidiato da Parisi, così come Ranieri fa lo stesso su Martinez Quarta. A centrocampo tornerà Mandragora dall’inizio, mentre in avanti dovrebbero vedersi Nzola, Brekalo e Ikoné, dato che Nico Gonzalez potrebbe rifiatare.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Garcia

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All: Italiano

Napoli-Fiorentina, dove vederla in tv

La partita tra Napoli e Fiorentina valida per la 8a giornata di campionato ed in programma dalle 20.45, sarà trasmessa su DAZN. Per guardare la sfida basterà essere in possesso di un abbonamento e dell’applicazione ufficiale, scaricabile su dispositivi mobili o su PlayStation, XBOX, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box o sulle moderne Smart TV.

Il calendario di Napoli e Fiorentina

Dopo la sosta, il Napoli sarà impegnato in trasferta contro il Verona, prima della gara contro l’Union Berlino, in Germania, in Champions League. Gli azzurri chiuderanno il mese di ottobre con la partita contro il Milan, big match che servirà per riscattare il pesantissimo 0-4 della scorsa stagione.

La Fiorentina, invece, se la vedrà in casa con l’Empoli nel derby toscano, per poi affrontare, ancora al Franchi, il Cukaricki in Conference League. Il mese di ottobre si chiuderà con una super sfida all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri.