Inzaghi stavolta non cambia: la scelta su Thuram e Frattesi

L’Inter ospita il Bologna per l’anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A: le ultime e le probabili formazioni

Sorride Simone Inzaghi alla vigilia dell’anticipo di campionato a San Siro contro il Bologna. Tra i convocati rientrerà infatti Davide Frattesi, che nella rifinitura di oggi è tornato a pieno ritmo in gruppo dopo gli allenamenti personalizzati degli ultimi giorni.

L’ex centrocampista del Sassuolo ha smaltito così il risentimento ai flessori della coscia, che lo aveva costretto a fermarsi ai box per le gare con Salernitana e Benfica in Champions League. Frattesi domani sarà a disposizione di Inzaghi, partendo comunque dalla panchina. Recuperato anche Sensi, tornato anche lui in gruppo e assente per un problema sempre di natura muscolare dalla vigilia del match in casa della Real Sociedad. Unico assente l’ex Arnautovic, con la squadra che stasera resterà in ritiro ad Appiano Gentile. Inzaghi per domani sembra orientato a riconformare in blocco l’undici che ha superato martedì in Champions il Benfica. Thuram ha accusato solo crampi in coppa ed è in vantaggio su Sanchez per affiancare capitan Lautaro Martinez. Pure Dumfries e Acerbi vanno per una maglia da titolare, con Darmian e de Vrij di conseguenza destinati nuovamente alla panchina.

Oltre a Thuram, tutto ok anche per Calhanoglu che era uscito un po’ affaticato dalla sfida con il Benfica. L’ex Thiago Motta è pronto invece a riconformare il quartetto offensivo dell’ultimo match vinto contro l’Empoli, con lo scatenato Orsolini sulla trequarti insieme a Ferguson e Ndoye (favorito su Karlsson) dietro l’unica punta Zirkzee.

Inter-Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in Tv

La gara del ‘Meazza’ in programma domani alle 15 verrà arbitrata da Guida della sezione di Torre Annunziata (Maresca al VAR) e sarà visibile in chiaro e in streaming per gli abbonati alla piattaforma DAZN.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Darmian, de Vrij, Bisseck, Cuadrado, Carlos Augusto, Klaassen, Frattesi, Sensi, Agoume, Asllani, Thuram, Sarr. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Arnautovic

Squalificati: –

Diffidati: –

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, Bonifazi, Corazza, Moro, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Saelemaekers, van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta

Indisponibili: Soumaoro, Posch, Lucumi, Krstiansen

Squalificati: –

Diffidati: –