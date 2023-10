Milan, caos polemiche su Pulisic: “Come il gol di Muntari”

Il gol di Christian Pulisic contro il Genoa è oggetto di grandi polemiche, Milan sotto esame: “Errore storico”

Anche il giorno dopo la vittoria dei rossoneri la polemica non si è ancora pacata, anzi. Il gol segnato da Christian Pulisic sembra essere viziato da un tocco di mano, non rilevato né dall’arbitro né dal VAR.

Su X (ex Twitter) tanti sono stati i commenti e le analisi di tifosi e addetti ai lavori. Nel momento dello stop in area di rigore dello statunitense, protagonista di un grande avvio di stagione in rossonero, il pallone sembra rimpallare proprio sul braccio dell’autore del gol. Ad aggiungersi, poi, anche diverse bocciature per il direttore di gara per non aver rilevato subito l’intervento da cartellino rosso di Mike Maignan. Di seguito alcuni dei molti tweet al riguardo:

Il fallo di mano di #Pulisic non rivelato dal Var è grave come il gol/no gol di #Muntari

La differenza è che il primo la stampa lo dimenticherà la prox giornata, il secondo da 11 anni è una ricorrenza: 25 febbraio 2012 Ho scelto di non essere come loro#Juventus pic.twitter.com/hlwGLZWAqg — Luca Cimini – Jcn (@lucacimini82) October 7, 2023

Sicuramente il Var avrà delle immagini inequivocabili dove si vede che Pulisic non tocca la palla col braccio. Altrimenti, dopo il gol di Cutrone di mano contro la Lazio di anni fa, e il rigore per il petto di D’Ambrosio con la Fiorentina, sarebbe un altro errore storico.… — Simone Togna (@SimoneTogna) October 7, 2023

Tifo detector: tutti quelli che si scandalizzarono per il gol di Udogie (Milan-Udinese) devono rifarlo ora con Pulisic. Quelli che invece non lo menzionarono nemmeno devono tacere. In tutti gli altri casi siamo di fronte a faziosi (che sono una parte cospicua e deleteria). — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) October 8, 2023

Sull’episodio di #Pulisic sono totalmente d’accordo con l’analisi di #Marelli. Detto questo, oggi abbiamo l’ennesima conferma, caro #Zangrillo, che se non si fanno sceneggiate dopo la partita giusta, non ti caga nessuno nemmeno di striscio. Buona domenica — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) October 8, 2023

Comunque che l’arbitro si sia perso il fallo da espulsione di Maignan è davvero clamoroso. Io posso capire altre situazioni sfumate come il fallo di braccio di Pulisic sul gol. Ma quello, mamma mia. Cioè a questo punto che cosa fai il tuo lavoro a fare #GenoaMilan — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 7, 2023