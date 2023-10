Lukaku risponde alle critiche: “Tanta gente parla di me, io dimostro in campo”

Romelu Lukaku mette a segno altri due gol e manda un messaggio ai suoi contestatori: parole forti dell’attaccante belga

Altri due gol con la maglia della Roma per Romelu Lukaku, approdato in giallorosso dopo un’estate ricca di voci di mercato e colpi di scena, tra il ritorno all’Inter e la clamorosa trattativa con la Juventus.

È un Romelu Lukaku sempre più decisivo per la Roma. Due gol nella trasferta di Cagliari permettono al belga di continuare a conquistare la fiducia dell’ambiente giallorosso. Ma l’ex Inter ci tiene a sottolineare che non è la squadra di Lukaku perché “la Roma è la Roma” ha dichiarato ai microfoni di Dazn dopo l’exploit di Cagliari. Una Roma sempre più “squadra, dobbiamo fare meglio perché siamo in una posizione difficile, ma siamo in crescita. Dobbiamo fare meglio per i tifosi e la città. Sono contento per questa vittoria”.

Poi una risposta alle tante critiche ricevute quest’estate: “Sono un professionista, quest’estate ho lavorato tanto. In molti hanno parlato di me, io non parlo e dimostro in campo. Dobbiamo andare avanti così”.

Roma, le parole di Lukaku dopo Cagliari

Sull’intesa con Dybala, Lukaku non ha dubbi: “Mi trovo benissimo, ho avuto la fortuna di giocare con grandi calciatori, Dybala è uno che aiuta la squadra e mi aiuta tanto”.

Un’intesa “spezzata” dall’infortunio dell’argentino: “Speriamo possa recuperare presto perché è il giocatore più importante della nostra rosa”. Infine, un passaggio su José Mourinho: “C’è un rapporto speciale perché conosce la mia famiglia. Lui ha fiducia in me e io in lui, ma quando deve esserlo è duro. Questo è l’unico modo per crescere come giocatore” ha dichiarato a fine partita Romelu Lukaku, commentando la vittoria di Cagliari che permette alla Roma di arrivare alla sosta con ottimismo in vista del prosieguo della stagione.