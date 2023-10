PAGELLE E TABELLINO CAGLIARI-ROMA 1-4: Lukaku ‘imbarazza’, Sulemana da dimenticare

Pagelle e tabellino di Cagliari-Roma, match valido per l’8a giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

TOP Oristanio 6 : in una partita con un risultato così non è facile provare a tenere la concentrazione, l’atteggiamento e la voglia giusti. Ma lui ci riesce, se non gli danno sostegno i compagni si mette in proprio ma senza intestardirsi. Lo fa con lucidità, cercando di costruire qualche pericolo. Lodevole la sua prestazione. Dal 74′ Shomurodov sv

FLOP Sulemana 4. La sua partita dura meno di un tempo e probabilmente un motivo c’è. In pratica un disastro, costantemente in ritardo, apatico e a tratti addormentato. Ha più di qualche errore sulla coscienza, vedi il primo gol ma non solo. Difficile aggiungere altro. Dal 38′ Luvumbo 5,5

ROMA

Rui Patricio 6,5

Mancini 6,5

Cristante 7

Ndicka 6,5

Karsdorp 6,5. FLOP Dal 69′ Kristensen 6: in una partita del genere assegnare un titolo come quello di ‘flop’ può sembrare ingeneroso, ma è la legge. Paga un paio di imprecisioni tecniche grossolane su due cross in cui doveva fare meglio.

Bove 7

Paredes 7,5. Dal 79′ Celik sv

Aouar 7. Dal 69′ Pagano sv

Spinazzola 7

Dybala 6,5. Dal 38′ Belotti 7

TOP Lukaku 8: ha una facilità di fare cose che a volte risulta quasi imbarazzante per gli avversari. E non ci riferiamo solo ai gol, entrambi quasi irrisori: il primo praticamente entrando in porta col petto. L’altro a toccare col sinistro in maniera dolce dolce. È leader, tecnico e non solo perché gestisce anche i momenti del match e i compagni si fidano ciecamente di lui. Prima doppietta e c’è tutta l’impressione che non sarà l’ultima.

Allenatore: Mourinho 7,5