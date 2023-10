Lazio-Atalanta, ansia Luis Alberto: cosa è successo

La Lazio è stata costretta a sostituire il suo uomo migliore a inizio secondo tempo: i segnali da Luis Alberto

La Lazio soffre contro un’Atalanta tornata prepotentemente in partita con la testata di Ederson nel primo tempo. I biancocelesti sembrano un po’ più sulle gambe rispetto alla Dea, che continua a martellare rischiando comunque qualcosa. Gasperini prova a risolverla con i cambi inserendo Koopmeiners e Lookman mentre Sarri è costretto a una sostituzione clamorosa.

Al 55′ infatti entra Vecino al posto di Luis Alberto. Lo spagnolo non aveva dato segnali particolari di fastidi o infortuni, sintomo che probabilmente si è fermato in tempo. Alla sua uscita dal campo il capitano della Lazio ha scambiato due battute con Sarri, che ha cercato di capire cosa avesse il suo giocatore più importante. Un po’ sconsolato il 10 biancoceleste, che ha continuato a incitare i suoi dalla panchina da leader. Comunque una questione muscolare, verosimilmente alla coscia destra. Un’assenza pesantissima per i biancocelesti e non a caso pochi minuti dopo l’Atalanta ha trovato il pareggio con Kolasinac. Oltre alla rimonta subita e a un secondo tempo in apnea, la Lazio dovrà sperare anche che Luis Alberto si sia fermato in tempo.