La Juve lo soffia al Napoli: ecco Samardzic con lo scambio

Il nome di Lazar Samardzic resta sempre al centro dei rumors di mercato: la strategia della Juventus per soffiarlo alla concorrenza del Napoli

Estate tormentata per Lazar Samardzic, rimasto alla fine all’Udinese dopo il mancato approdo all’Inter alla corte di Simone Inzaghi.

Sembrava fatta per l’arrivo in nerazzurro del talento serbo, che aveva già sostenuto le visite mediche per contro del club del presidente Zhang. Poi la lunga telenovela e la rottura con l’entourage del giocatore, che hanno portato al mancato approdo del classe 2002 a Milano. Samardzic adesso proverà a trascinare l’Udinese fuori dalle zone calde della classifica, in un momento critico per la compagine allenata da Sottil. A gennaio invece si potrebbero riaprire nuovi fronti sul futuro di Samardzic, che oltre ad avere estimatori in Premier League piace a due big di Serie A come Juventus e Napoli. Sono soprattutto i bianconeri – come riporta il portale ‘Fichajes.net’ – a pressare per il giocatore nato in Germania, vecchio pallino del dt Giuntoli fin dai tempi della gestione tecnica con i partenopei.

Calciomercato Juventus, jolly Nicolussi Caviglia per l’assalto a Samardzic

La Juve è alle prese con la delicata questione Pogba, con il francese che rischia una lunga squalificato dopo la la positività a un controllo antidoping proprio contro l’Udinese all’esordio in campionato e confermata dalle controanalisi.

Allegri ha chiesto un nuovo innesto a centrocampo e Samardzic è uno dei nomi cerchiati in rosso nella lista della dirigenza della Continassa. La valutazione dell’Udinese del cartellino del centrocampista rimane sempre intorno ai 25 milioni di euro, con la ‘Vecchia Signora’ che potrebbe giocarsi anche la carta Nicolussi Caviglia per abbassare le preteste dei friulani e strappare Samardzic alla concorrenza del Napoli. Il canterano della Juve con Allegri non ha ancora collezionato un minuto in questa stagione e Giuntoli insieme al tecnico stanno valutando la possibilità di mandarlo in provincia per dargli la possibilità di giocare con maggiore continuità.