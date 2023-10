La Juve gli dice subito addio: 120 milioni di euro

La Juventus si muove con la coppia Giuntoli-Manna per cercare rinforzi sulla mediana. Il probabile addio di Pogba ha accelerato le manovre in tal senso e il football director non vuole farsi cogliere impreparato

Sul taccuino numerosi nomi per il centrocampo del futuro bianconero, anche un interessante profilo che arriva da Lisbona.

Il Benfica storicamente mette in mostra talenti di prim’ordine sul panorama europeo.E João Neves è stato uno dei protagonisti dell’inizio stagione delle Aquile, dimostrandosi fondamentale nel centrocampo lusitano.

Al 19enne sono bastate 14 partite da titolare per convincere Roberto Martínez a convocarlo in Nazionale. E il suo valore cresce ancora, attirando l’attenzione e i riflettori, mediatici e non solo. Come la tradizione del Benfica insegna, i giovani attirano spesso le attenzione delle big d’Europa degli altri principali campionati del continente. Per questo non sorprende che comincino a spuntare interessati a João Neves, su tutti Manchester United e Juventus.

Calciomercato Juventus: Giuntoli osserva il talento del Benfica Joao Neves

Le notti di Champions, amare per la Juve, sono occasione comunque di un lavoro di scouting e osservazione da parte della dirigenza della ‘Signora’.

I bianconeri hanno infatti inviato il direttore Cristiano Giuntoli ad osservare la gara di Champions League tra l’Inter e il Benfica, vittoriosa per i padroni di casa nerazzurri per 1-0, grazie al gol di Thuram. La Juventus avrebbe addirittura contattato il mega-procuratore Jorge Mendes per valutare le condizioni necessarie per un eventuale trasferimento di Joao Neves.

Tuttavia, secondo il ‘Jornal de Notícias’, il Benfica è a conoscenza di tutti questi movimenti e ha già fatto sapere che Joao Neves non è in vendita, poiché lo considera un elemento essenziale. Il giovane centrocampista ha rinnovato ad agosto fino al 2028 ed è ora protetto da una clausola da 120 milioni di euro. Una operazione dunque quasi impossibile per gennaio.