Juve, colpo da scudetto a gennaio: affare da 70 milioni

La Juventus dopo l’aumento di capitale potrebbe giocare al rialzo: contatti per un maxi affare a gennaio da 70 milioni di euro

Per i bianconeri questo è l’anno zero, parola di John Elkann. L’aumento di capitale annunciato in settimana dà maggiore stabilità al club e, soprattutto, fornisce a Cristiano Giuntoli la serenità per programmare le prossime mosse di mercato. Tra queste, ci sarebbe un colpo a sorpresa nel mercato di gennaio.

Massimiliano Allegri nel mercato di gennaio potrebbe ricevere un rinforzo che alzerebbe automaticamente l’asticella delle aspettative, portando la Juventus ad essere una serissima contendente per lo scudetto. Un affare da oltre 70 milioni di euro dalla Premier League, con i bianconeri che avrebbero già ricevuto il primo gradimento da parte del giocatore e i primi paletti dell’operazione sarebbero già stati messi sul tavolo: ecco cosa sta succedendo.

Jadon Sancho è il colpo di Giuntoli a gennaio: United e Juventus a colloquio

Dall’Inghilterra arriva una notizia che potrebbe deflagrare nelle prossime settimane: secondo quanto riportato dal Sun, nel mercato di gennaio la Juventus potrebbe arrivare a Jadon Sancho.

Il calciatore inglese è considerato un esubero a Manchester e non rientra nel progetto tecnico di Erik ten-Hag, così si sta guardando intorno per una soluzione in uscita al più presto. Il Manchester United sarebbe disposto a lasciarlo partire in prestito nel mercato di gennaio, apparecchiando un’operazione con i bianconeri con un diritto di riscatto fissato intorno ai 70 milioni di euro da esercitare in estate.

Il grande ostacolo per questa operazione è l’ingaggio stellare percepito dal classe 2000 in Premier League: Sancho, infatti, è legato allo United da uno stipendio di circa 20 milioni di euro a stagione. Ecco perché la Juventus avrebbe chiesto al club inglese di partecipare al pagamento di parte dello stipendio, così da poter sostenerne gli oneri. Arrivato ai Red Devils con le stigmate del predestinato, Sancho è stato un grande flop ed è il primo a sapere che il prossimo contratto dovrà prevedere una forte rivalutazione: il suo obiettivo primario è quello di ritrovarsi. Sull’inglese ci sarebbe anche il Borussia Dortmund, suo ex club, ma la preferenza di Sancho ricadrebbe sulla Vecchia Signora. Insomma, attenzione alla pista inglese per la Juventus.