Annuncio UFFICIALE di Elkann: “Per la Juve è l’anno zero”

John Elkann torna a parlare dopo l’annuncio del nuovo aumento di capitale: “La Juve riparte da basi più reale, oggi sarò presente al Derby”

Sono giornate di grande importanza in casa Juventus, con la vicenda Pogba che continua a tenere banco con i suoi nuovi sviluppi e l’aumento di capitale annunciato per risanare le finanze del club.

Nella giornata di oggi è tornato a parlare del club bianconero John Elkann. Ai margini dell’inaugurazione del Science Gateway al Cern di Ginevra, il numero uno della Juventus ha dichiarato: “La stagione 2023/24 da una parte celebra questo legame che la mia famiglia ha con la Juventus e dall’altra è anche l’anno zero”. Elkann, poi, si spiega meglio: “È un anno zero perché è l’anno in cui la Juve riparte su delle basi più reali”. Una dichiarazione forte e che prende le distanze dalle ultime gestioni bianconere, indicando poi la via da seguire per il nuovo corso di Madama. John Elkann ha commentato anche la vicenda Pogba e il derby della Mole che si giocherà oggi.

John Elkann si dispiace per Pogba e annuncia: “Oggi sarò al Derby”

Dopo il commento di Massimiliano Allegri e di Scanavino, anche John Elkann spende un pensiero per Paul Pogba: “Umanamente un grande dispiacere, è stato uno dei più grandi potenziali talenti degli ultimi anni”. Dichiarazioni al passato per il francese.

Inoltre, il proprietario della Juventus ha spiegato anche il motivo del nuovo aumento di capitale: “Il lavoro che è in atto, la solidità che questo aumento dà, permette alla Juve di progettare un futuro che è forte in campo e anche fuori dal campo”. E, qui, sentenzia. “Quello che sappiamo è che se uno è forte fuori è più forte in campo”.

Infine, un annuncio ai tifosi bianconeri per la sfida odierna: “Sarò presente al derby. È sempre una partita speciale e difficile, è molto importante per la Juventus, non avendo partite in Europa quest’anno. È un campionato aperto, il che lo rende più interessante”.