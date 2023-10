Italiano: “Sconfitto il Napoli che aveva messo sotto il Real Madrid”

Italiano in conferenza dopo la vittoria della Fiorentina sul Napoli: “Stiamo crescendo davvero se vinciamo queste gare”

Orizzonte Champions League? “Non ho sentito bene (ride, ndr). Una partita bellissima, con grandissimo studio dell’avversario dove il Napoli ha dominato contro il Real Madrid. Mi rende felice: se riusciamo a preparare partite difficilissime come queste in poco tempo allora significa che davvero stiamo crescendo. Il gol del pareggio poteva ammazzare chiunque, ma siamo rimasti lucidi ed in partita e siamo stati premiati”

La chiave? “Non abbiamo fatto arrivare la palla pulita a questi campioni. Abbiamo avuto la qualità della concretezza, abbiamo fatto gol al primo tiro, abbiamo chiuso la gara quando dovevamo farlo. Il Napoli? Non ricordo neppure chi è entrato degli azzurri. Vincere ai calciatori fa bene, abbiamo aggiunto qualcosina per ottenere la vittoria”

“Non abbiamo subito il Napoli: palleggio e personalità”

Continua Italiano in conferenza dopo la vittoria con il Napoli. “Il palleggio e la personalità ci hanno fatto vincere la partita. Se non facciamo come a San Siro prima dell’ultima sosta ti puoi togliere grandi soddisfazioni. Siamo stati male quei 15 giorni dopo San Siro”

Commisso? “Il presidente non l’ho visto. Ma ci abbracceremo e festeggeremo questa vittoria. Kayode cresce di allenamento in allenamento, di partita in partita. Oggi ha affrontato uno dei giocatori più importanti al mondo e non lo ha subito. Non è abituato a questo palcoscenico e vederlo crescere e maturare così è una grande soddisfazione”