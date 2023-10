Italia, Spalletti convoca Orsolini: rischiano in due

L’allenatore toscano ha aggregato un altro attaccante alla lista dei convocati per le sfide di qualificazione europee

La nazionale italiana si prepara ad affrontare due nuove delicate sfide di qualificazione al prossimo campionato Europeo contro Malta e Inghilterra, in programma nei prossimi giorni.

Luciano Spalletti non può sbagliare. Il tecnico toscano, chiamato sulla panchina degli azzurri dopo l’addio di Roberto Mancini, deve dare continuità all’ultima vittoria contro l’Ucraina. La qualificazione al campionato europeo, in programma nella prossima estate, è un obiettivo fondamentale per la nazionale, ancora scottata dalla doppia clamorosa esclusione dai Mondiali. E per le due sfide di qualificazione Spalletti ha aggiunto ai convocati anche Riccardo Orsolini. L’esterno del Bologna, reduce da 4 gol nelle ultime due sfide di campionato, andrà a rafforzare il reparto offensivo scelto per queste gare.