Garcia ammette: “Sconfitta inaspettata. E’ tutta colpa mia”

Il Napoli perde contro la Fiorentina al Maradona per 1-3: le parole di Garcia nel post-partita

Brutta sconfitta per il Napoli davanti al proprio pubblico. I cinquantamila spettatori presenti al Maradona hanno assistito ad una brusca frenata della propria squadra, a seguito della sconfitta contro il Real Madrid, terminata con gli scroscianti applausi provenienti dagli spalti. E invece, questa notte solo fischi per gli azzurri.

Tante le cose che non hanno funzionato nella serata storta degli azzurri. E Garcia prova a descrivere la sconfitta con lucidità ai microfoni di DAZN: “Cosa si prova dopo questa sconfitta? Amarezza, frustrazione…E’ un brutto risultato. Abbiamo fatto errori difensivi e offensivi. Poi il primo gol subito non si può prendere. Abbiamo la capacità di riprendere la partita in mano con il rigore di Osimhen. Abbiamo anche la palla del 2-1, ma Terracciano ha parato quella conclusione di Victor. Si è vista poca aggressività: non va bene. Quando perdi in casa così e fai 4 falli in tutta la partita, qualcosa non va”.

Garcia mastica amaro: “Non mi aspettavo la sconfitta”

Poi il tecnico azzurro rivela cosa volesse fare con la sostituzione Anguissa-Raspadori, avvenuta nel primo tempo: “Anguissa si è infortunato e abbiamo cambiato sistema di gioco con l’ingresso di Raspadori. Però dobbiamo migliorare anche quando cambiamo modulo con i due mediani. Non sono bastate le sostituzioni nel secondo tempo. Non era la nostra serata”.

E poi ha proseguito: “Volevo dare più peso a centrocampo con l’entrata di Cajuste. Abbiamo tentato poco. Il primo cross nel primo tempo è stato di Natan: non è normale. E il loro primo gol è arrivato su un cross…abbiamo lasciato crossare. C’è stata mancanza di aggressività più di tutto. Stasera abbiamo provato tutto tutti, ma senza efficacia. Dobbiamo insistere con questa fase difensiva più aggressivi.

Garcia, poi, recrimina una particolarità di quest’inizio di stagione: “Le statistiche mostrano che abbiamo subito solo 3 tiri nello specchio e tre gol. E’ un problema che abbiamo da inizio campionato”. Infine, l’allenatore del Napoli fa mea culpa: “Non bisogna essere troppo duri con i calciatori, la responsabilità è mia per questa sconfitta. Però non me l’aspettavo. Abbiamo perso una grande occasione di restare al terzo posto. Ora siamo “retrocessi” e dalla prossima partita contro il Verona dobbiamo tornare a vincere. Servono tre vittorie di fila. Quanto fatto oggi, non basta per essere il Napoli”.