Esonero UFFICIALE: annuncio dopo l’ultimo match

Ora l’esonero è ufficiale: pochi minuti fa la decisione del club con il comunicato ufficiale. L’allenatore sollevato dall’incarico

I risultati non convincono e salta un’altra panchina calda e importante: pochi minuti fa è stato diramato il comunicato ufficiale del club che annuncia l’esonero dell’allenatore.

La notizia era nell’aria da giorni, ora c’è la decisione ufficiale. Il Siviglia ha reso noto di aver esonerato José Luis Mendilibar. Sulla panchina degli andalusi dallo scorso marzo, in questo primo scorcio di stagione ha raccolto due vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. Fatale, per l’allenatore spagnolo, il pareggio di ieri con il Rayo Vallecano che ha fatto scivolare il Siviglia al quattordicesimo posto in classifica dopo otto partite, con la media di un punto per gara.

Quest’oggi, in seguito ad una riunione del Comitato Direttivo, il Siviglia ha deciso di sollevare José Luis Mendilibar dalla guida della squadra in seguito ai risultati arrivati in questa prima parte della stagione dopo la vittoria dell’Europa League nella discussa finale con la Roma dello scorso 31 maggio.

Ufficiale, il Siviglia esonera Mendilibar

Nella nota ufficiale dell’esonero, il club “ringrazia per il lavoro svolto dall’allenatore basco, il cui ruolo segnerà la storia con la vittoria della settima Europa League”. José Luis Mendilibar ha allenato il Siviglia in 28 partite ufficiali.

In questo primo scorcio della stagione 2023/24 ha ottenuto due vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. Nella stagione 2022/23, da quando ha preso il comando della squadra, ha accumulato otto vittorie, sei pareggi e tre sconfitte tra LaLiga ed Europa League, portando la compagine andalusa alla conquista della settima Europa League dopo la finale dello scorso 31 maggio, segnata dalla discussa direzione arbitrale del signor Anthony Taylor, vittima di insulti finiti nel mirino della Uefa dopo quella discussa partita che portò gli spagnoli alla conquista della coppa.

Ma la vittoria del trofeo non è bastata: l’inizio deludente di questa stagione ha spinto il club ad esonerarlo. E ora è caccia al toto-sostituto di Mendilibar, con una stagione ancora lunga e insidiosa da affrontare, con tanti obiettivi ancora alla portata del Siviglia.