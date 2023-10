DIRETTA Serie A, Lazio-Atalanta 1-0 e Frosinone-Verona 0-0: Autorete di De Ketelaere LIVE

L’ottava giornata di Serie A prevede due partite alle ore 15: Lazio-Atalanta e Frosinone-Verona

Archiviate la fatiche di coppa, Lazio e Atalanta si affrontano a partire dalle 15 allo Stadio Olimpico. Uno scontro che mette in palio tre punti fondamentali, soprattutto per i padroni di casa, attardati in classifica con soli 7 punti conquistati in 7 giornate.

Galvanizzata dalla vittoria al foto finish in Champions League contro il Celtic, la squadra allenata da Maurizio Sarri va a caccia di un successo di prestigio davanti al proprio pubblico. Lo 0-0 contro la Juventus ha rappresentato una piccola frenata nel percorso effettuato dall’undici di Gian Piero Gasperini, che spera di rivedere in campo anche oggi le ottime cose fatte vedere in casa dello Sporting.

In contemporanea con la sfida dello ‘Stadio Olimpico’, a pochi chilometri di distanza allo ‘Stirpe’ si disputerà Frosinone-Verona. Reduce dalla sconfitta contro la Roma, la squadra diretta da Eusebio Di Francesco vuole subito rialzare la testa, per provare a sorpassare in classifica il Sassuolo, bloccato sull’1-1 venerdì scorso dal Lecce. A digiuno di gol da ben quattro giornate, Marco Baroni ha mosso la classifica grazie al pari in casa del Toro, ma non vince in campionato dalla seconda giornata. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Lazio-Atalanta e Frosinone-Verona: formazioni ufficiali e dove vederle in TV

In programma domenica 8 ottobre alle 15, Lazio-Atalanta e Frosinone-Verona saranno entrambe trasmesse in esclusiva su DAZN. Ecco le formazioni delle due partite:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterchi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Reinier; Soulé, Cheddira, Garritano. Allenatore: Di Francesco

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Amione, Coppola, Magnani; Lazovic, Duda, Folorunsho, Terracciano; Saponara, Suslov; Ngonge. Allenatore: Baroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 21 Inter* 19; Juventus* 17; Napoli e Fiorentina 14; Atalanta 13; Lecce* e Monza* 12; Bologna* 11, Sassuolo* 10; Frosinone e Torino* 9 Roma, Genoa* e Verona 8; Lazio 7; Udinese* 5; Empoli* 4; Salernitana* 3; Cagliari 2.

*una partita in più