Addio Barcellona, l’Inter tenta il colpo a gennaio

Il giocatore pronto a salutare il Barcellona: tra le pretendenti c’è l’Inter, che a gennaio potrebbe concretizzare l’acquisto

Un’intera carriera vissuta con la maglia del Barcellona, ma ora il futuro di Sergi Roberto potrebbe essere lontano dalla Catalogna. Il giocatore classe 1992 ha il contratto che scadrà a fine stagione, ma potrebbe cambiare lidi già a gennaio.

Due in particolare sono le squadre interessate al giocatore spagnolo. Una è il Valencia, l’altra è l’Inter. All’interno della rosa di Xavi il calciatore sta trovando sempre meno spazio (cinque presenze collezionate in stagione, ma soltanto 195 minuti giocati tra Liga e Champions League) e sembra destinato ad un addio nel prossimo mercato invernale. Nonostante Sergi Roberto abbia contribuito a scrivere pagine importanti della storia del Barcellona, il club sembra intenzionato a metterlo sul mercato.

Inter, Sergi Roberto in partenza da Barcellona: testa a testa con il Valencia

E come sottolinea ‘El Gol Digital’, Valencia e Inter sarebbero le due società maggiormente interessate al natio di Reus.

E dalla Spagna sottolineano appunto come due possano essere le opzioni. Quella del Valencia sarebbe una cessione a titolo definitivo, con il club spagnolo desideroso di aggiungere giocatori polivalenti e di qualità. L’opzione Inter invece sarebbe fattibile con la formula del prestito e l’inserimento di un possibile riscatto. Sergi Roberto ha infatti sì il contratto in scadenza nel 2024, ma nell’accordo è presente anche l’opzione di un prolungamento per un’ulteriore stagione.

Da qui l’ipotesi di una cessione destinazione Milano in prestito. Una possibilità gradita per l’Inter, che aggiungerebbe quindi un giocatore di qualità alla propria rosa, con Sergi Roberto che nello scacchiere di Inzaghi potrebbe in alternativa ricoprire sia il ruolo di esterno destro che, all’occorrenza, di mezz’ala. Il giocatore nel frattempo attende: spera che il suo futuro possa risolversi in inverno. L’opzione di lasciare il Barcellona non lo convince, ma anche l’ipotesi di continuare a non giocare, vista la pesante concorrenza di Joao Cancelo, di certo non piace. La scelta sarebbe dunque quella di recarsi in un club che possa dargli fiducia e minuti, vedremo se l’Inter potrà essere quella società.