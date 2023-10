Thiaw, statistiche e voti Fantacalcio del difensore rossonero

Thiaw è un difensore del Milan; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrale rossonero

Da quando è arrivato al Milan, Thiaw ha avuto una crescita esponenziale andando ad imporsi all’interno del sistema di gioco rossonero e nella difesa di Pioli. Giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e in marcatura e con la possibilità di continuare il suo percorso di crescita.

Difendere nel campionato italiano non è per nulla semplice ma Thiaw, escluso qualche errore, è riuscito ad avere un buonissimo impatto in Serie A. In coppia con Tomori forma un due di tutto rispetto e che vuole trascinare i rossoneri all’interno di una stagione dove il Milan vuole essere protagonista sia in Italia sia in ambito internazionale.

Come ha giocato Thiaw nell’ultima partita: Cagliari Milan

L’ultima partita del Milan, contro la Lazio, ha visto Thiaw restare in panchina per tutti i novanta minuti; giocando ogni tre giorni bisogna dosare le forze e, per questo, è fondamentale il turnover in modo da utilizzare tutta la rosa a disposizione.

Ecco dunque che il centrale rossonero ha giocato il suo ultimo match in casa del Cagliari, una partita dove i ragazzi di Pioli si sono imposti per tre a uno dopo l’iniziale svantaggio. Buona prestazione da parte di Thiaw che ha saputo arginare gli attaccanti di Ranieri ed evitare sofferenze per la propria squadra; una partita che dimostra la crescita di un giocatore sempre più importante all’interno del Milan.

Fantacalcio: i voti di Thiaw

Abbiamo detto di come Thiaw sia un giocatore determinante nel Milan e nel sistema difensivo dei rossoneri; per quanto concerne il discorso fantacalcistico, invece, parliamo di un giocatore con una buona continuità di prestazione nonostante qualche giallo di troppo. In area di rigore avversaria, visto la sua abilità nel gioco aereo, può rappresentare un pericolo per le altre squadre.

Il suo esordio in stagione, contro il Bologna, è stato chiuso con un buonissimo sei e mezzo; stesso voto nel match contro il Torino ma, a causa del giallo ricevuto, ha preso un sei. Altro sei e mezzo nel match dell’Olimpico contro la Roma; partita da dimenticare invece quella contro l’Inter dove Thuram ha messo in netta difficoltà Thiaw che, complice l’ammonizione, ha preso tre e mezzo.

Ancora un giallo nel match casalingo contro il Verona dove il sei è diventato cinque e mezzo; in casa del Cagliari, invece, ha chiuso con la sufficienza piena. Come detto non è stato impiegato nella sfida casalinga con la Lazio

Thiaw come ha commentato su Instagram

Il centrale del Milan ha un suo account Instagram dove troviamo diversi post tra cui quelli sulla stagione della sua squadra; Thiaw ha deciso di mettere un post dopo il successo esterno contro il Cagliari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malick Laye Thiaw (@malick.laye)

Thiaw nella probabile formazione di Genoa Milan

La prossima partita di campionato del Milan, l’ultima prima della sosta per le nazionali, vedrà i rossoneri impegnati in casa del Genoa. Una partita per nulla semplice considerando sia le fatiche della Champions sia la forza dei ragazzi di Gilardino che, in questa stagione, hanno battuto Lazio e Roma e pareggiato contro il Napoli.

I rossoneri, però, non possono permettersi passi falsi; l’obiettivo è vincere per tenere il passo dell’Inter e andare alla sosta del campionato da primi in classifica. Uno dei protagonisti, nell’undici titolare del Milan, sarà Thiaw; il difensore dovrà riuscire ad arginare un reparto offensivo che ha dimostrato di avere diverse possibilità per far male agli avversari.

Andiamo a vedere la possibile formazione del Milan con la presenza di Thiaw dal primo minuto. Maignan; Theo Hernandez, Thiaw, Tomori, Florenzi; Reijnders, Adli, Musah; Leao, Giroud, Pulisic

Thiaw nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Su sette partite disputate dal Milan, Thiaw è sceso in campo sei volte segno di come il centrale sia un giocatore molto importante all’interno della rosa rossonera. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, del centrale di Pioli.

Gol: nessuno

Assist: nessuno

Ammonizioni: tre

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 5.6

Thiaw e la crescita del centrale: fondamentale per il Milan

Otto gol subiti in sette giornate anche se cinque sono stati incassati contro l’Inter in una partita negativa dal primo all’ultimo minuto; se si toglie il derby, dunque, possiamo parlare di un Milan solido difensivamente parlando. Merito di un sistema di gioco ben consolidato e anche di un reparto che cresce di partita in partita.

Tra i difensori a disposizione di Pioli non possiamo non menzionare Thiaw; in coppia con Tomori sta dimostrando di poter formare un duo di tutto rispetto e in grado di trascinare l’intero reparto rossonero. La crescita del difensore è sotto gli occhi di tutti e, all’interno di questa stagione, ha sbagliato una sola partita come tutta la squadra. Le ambizioni del Milan passano, inevitabilmente, dalla solidità difensiva con Thiaw grande protagonista nell’undici titolare di Stefano Pioli.